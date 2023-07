Mostra celebra lançamento de fotobiografia de Marielle Franco

O lançamento da fotobiografia de Marielle Franco foi comemorado em festa no Centro de Artes da Maré, nesta última quinta-feira (27). A socióloga, política e ativista brasileira, que foi assassinada em 14 de março de 2018 junto de Anderson Pedro Gomes, possuiu uma longa trajetória de luta pela visibilidade das periferias, foi residente da Comissão da Mulher da Câmara e Vereadora da Câmara do Rio de Janeiro. A exposição realizada por Mônica Benício (PSOL), em parceria com a Editora Azougue Editorial e com o Instituto Marielle Franco contava sua história de fotos pouco divulgadas, desde sua infância, com sua irmã Anielle, atual ministra da Igualdade Racial, até sua vida política.