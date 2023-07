Zagueira de Marrocos faz história ao bater a Coreia na 1ª vitória em Copas

A zagueira de Marrocos, Nouhaila Benzina, fez história na madrugada deste domingo (30). Ela se tornou a primeira jogadora a usar um hijab (conjunto de vestimentas da doutrina islâmica) durante jogo de Copa do Mundo Feminina e participou da primeira vitória da seleção árabe na história da competição.



Em partida apitada pela brasileira Edina Alves, o Marrocos venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, no Hindmarsh Stadium, na Austrália.



O gol foi marcado pela atacante Jraidi. Foi o primeiro gol marcado pela seleção marroquina na história dos Mundiais.



Com a vitória, Marrocos chegou aos três pontos e assumiu o 3º lugar do Grupo H. Já a Coreia do Sul continua sem pontuar e caiu para a lanterna.



Na última rodada da fase de grupos, o Marrocos buscará a classificação inédita diante da Colômbia, enquanto a Coreia do Sul enfrentará a Alemanha. As duas partidas serão disputadas na quinta-feira (3), às 7h (horário de Brasília).



COMO FOI O JOGO



O gol da vitória do Marrocos foi marcado logo aos 5 minutos, por Jraidi, que cabeceou na bochecha da rede, após cruzamento de Ait El Haj.



Amani quase ampliou o placar para as marroquinas, mas mandou por cima do gol.

A Coreia do Sul teve mais posse de bola e apostou nos cruzamentos para Park, mas só levou perigo em uma cabeçada para fora.



Na etapa final, as sul-coreanas continuaram com muita posse e tentaram pressionar no ataque, mas não acertaram nenhuma bola no alvo e levaram perigo apenas em tentativa de Phair, que mandou rente à trave.



As marroquinas pecaram nas tomadas de decisão nos contragolpes, mas assustaram em duas tentativas, com Redouani, que parou em Kim Jungmi, e com Ayane, que pegou mal na pelota e mandou para fora.