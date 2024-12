A última edição de 2024 do projeto Sons CCMQ leva o pianista e compositor

Arthur de Faria

para o palco do Auditório Luiz Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 - 4º andar), nesta terça-feira, às 19h. O show Enfim, solo reúne músicas novas e antigas do artista, além de suas composições conhecidas na voz de outros intérpretes, e versões de canções estrangeiras e nacionais. Pianista, compositor, arranjador e doutor em Literatura Brasileira pela Ufrgs, Arthur de Faria produziu 28 discos e dirigiu 12 espetáculos. Também escreveu 52 trilhas para cinema e teatro em Buenos Aires, Porto Alegre e São Paulo. O artista ainda lidera a Tum Toin Foin Banda de Câmara e teve peças interpretadas por orquestras e solistas de várias cidades.

Os vencedores das seis categorias do

Prêmio Minuano

de Literatura 2024

foram anunciados na quinta-feira, em cerimônia realizada no Foyer do Theatro São Pedro. A obra O Crime do Bom Nazista (Ed. Todavia), de Samir Machado de Machado, foi a mais reverenciada da noite, com dois troféus: o de Livro do Ano 2022 e 2023 e o de Narrativa Longa. A premiação é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL). Também foram contemplados os livros A Língua da Medusa (Ed. Zouk), de Gabriela Leal, na categoria Narrativa Curta; Porto Alegre Blues (Ed. Ardotempo), de Pedro Gonzaga, em Poesia; Profe Tininha (Ed. Sulina), de Elvio Gonçalves, na categoria Infantil e Juvenil; e Jurema Finamour: a jornalista silenciada (Ed. Libretos), de Christa Berger, em Não Ficção. Além de troféu, o vencedor de cada categoria recebeu R$ 5 mil (com mais R$ 5 mil ao Livro do Ano), totalizando R$ 30 mil em prêmios. O corpo de jurados foi composto por Jane Tutikian, Rafael Brunhara e Roberta Pedroso. A lista completa de finalistas, anunciada em novembro, pode ser conferida no site da Sedac. O troféu entregue aos autores premiados foi esculpido em bronze pelo artista Vinicius Vieira, criador de 70 obras de arte de visibilidade pública. Retratando uma figura humana que eleva uma pena, símbolo da criação literária, a escultura foi inspirada nos ventos do Sul, na escrita, em movimentos de leveza e em referências indígenas. A edição de 2024 do Prêmio Minuano recebeu 520 obras inscritas, sendo que 420 foram homologadas. Pela primeira vez, o concurso passou a oferecer também premiação em dinheiro.

O Encontro Educativo do Projeto de Restauração do Museu de Porto Alegre

Joaquim Felizardo

acontece nesta terça-feira, das 16h30min às 18h, na Sala Araucária do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). Com o objetivo de relatar o processo de planejamento e execução da primeira etapa da restauração do prédio, o evento terá como convidados os responsáveis pelas empresas Cida Cultural (produtora do encontro), Arquium Construções e Restauro, Pantheon Patrimônio e Cultura, Equipe Técnica do Museu Joaquim Felizardo e EXP Transmídia. A atividade é gratuita e aberta ao público. A fase inicial do projeto de restauro do museu contemplou todos os projetos complementares para a interposição do projeto da obra. Além disso, foram realizados os levantamentos arquitetônico, de danos e de estado de conservação do museu, bem como elaborados projetos arquitetônicos para restauro e requalificação.