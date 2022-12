O Sicredi Caminho das Águas instalou em Osório a Usina Solar Pe. Jorge Annecken, que suprirá a demanda energética das agências da cooperativa atendidas pela CEEE no Litoral. São 13 nos municípios da região - Arroio do Sal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Itati, Maquiné, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, e Três Cachoeiras - além de Xangri-Lá, cuja agência será inaugurada dia 22 de dezembro. O sistema conta com 628 módulos e ocupa uma área de 3 mil m2. O investimento total foi de R$ 1,8 milhão. Em 2023, está prevista a inauguração de uma segunda usina, para atender as agências localizadas no Vale do Paranhana.

Poucas caminhoneiras

A presença de mulheres no setor de transportes de carga em São Paulo ainda é insignificante. Não nas áreas administrativa e comercial, onde chega a mais de 50%, mas na operacional, onde representam só 1,51% dos motoristas contratados, segundo estudo do Instituto Paulista do Transporte de Carga (IPTC) de 2021. Porém, no cenário nacional é ainda menor. Segundo a CNT, elas representam apenas 0,5% do total de caminhoneiros.

Transporte hidroviário

A Sociedade de Engenharia do RS realizará na próxima terça-feira o seminário "Novos Desafios e Oportunidades para as Hidrovias no RS". É nos formatos presencial e virtual e acontece no Santander Cultural em Porto Alegre com início às 13h. O seminário terá palestrantes do Brasil e exterior e como objetivo discutir um modelo permanente e autossustentável de desenvolvimento do transporte hidroviário gaúcho.

A Fecomércio otimista

Tanto o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, como seu consultor Marcelo Portugal revelaram na coletiva de imprensa de fim de ano uma visão otimista da economia brasileira atual, com a retomada pós-pandemia (matéria ao lado). Para Portugal, o PIB teve nove meses de crescimento acelerado e deve crescer mais nos quatro anos de Bolsonaro do que nos dois de Temer e seis de Dilma. O desempenho do emprego foi surpreendente em 2022, tendo a menor taxa de desemprego desde o final de 2015. A inflação brasileira está abaixo da observada nos EUA e Europa. A lamentar o nível ainda preocupante de endividamento das famílias. Quanto a 2023, pouco a dizer, porque não se conhecem o programa do novo governo nem o ministro da Economia.

Imóveis de investidores

O lançamento mais recente da Cyrela Goldsztein em Porto Alegre, o Connect João Wallig, foca em investidores do segmento imobiliário como público-alvo das 308 unidades de studios e apartamentos compactos à venda. O condomínio vem para suprir a alta demanda por hospedagens na região próxima do Consulado dos EUA da capital, que recebe diariamente centenas de visitantes interessados em retirar ou renovar o visto. O VGV estimado é de R$ 100 milhões e a entrega em 2025.

O Dia do Espumante Brasileiro

O dia 29 de novembro deveria ser dedicado ao espumante brasileiro, pois foi neste dia, terça-feira desta semana, que o INPI publicou na Revista da Propriedade Industrial o reconhecimento de Denominação de Origem (DO) exclusiva de espumantes do Novo Mundo para os espumantes dos Altos da cidade de Pinto Bandeira (RS). A partir de agora, toda a garrafa nascida nesta região delimitada e que exibe o selo de DO estará entregando a procedência e qualidade das uvas, assim como de cada etapa do caminho do vinhedo à taça. Mas só depois de submetida e aprovada em análises laboratoriais e sensoriais. Esta já é a segunda DO obtida no Brasil. A primeira foi de vinhos tranquilos do Vale dos Vinhedos, também na serra gaúcha.