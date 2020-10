Hospital Conceição começa a reagendar 50 mil consultas suspensas na pandemia

Os hospitais Nossa Senhora da Conceição e Criança Conceição, que integram o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), vão reagendar 50 mil consultas que não foram realizadas devido à pandemia. As marcações já podem começar a ser feitas a partir desta quinta-feira (8) em uma plataforma pela internet, informou o GHC.

As consultas ambulatoriais haviam sofrido uma redução de oferta durante a pandemia para evitar a contaminação pelo novo coronavírus . Além disso, as instituições tiveram de dedicar áreas e leitos para a demanda de casos da Covid-19, entre suspeitos e confirmados.

Pacientes que tinham consultas agendadas entre 23 de março a 30 de setembro e não compareceram poderão fazer a remarcação pelo https://www.ghc.com.br/marcacaodeconsultas.

A plataforma é destinada apenas aos pacientes que já possuem vínculo com os hospitais, esclarece o comunicado. Já pacientes que haviam agendado o primeiro atendimento via central de marcação de consultas devem aguardar ligação do GHC para novo agendamento.