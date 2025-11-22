Grupo de Teatro do CIEE-RS apresenta primeiro espetáculo

Na próxima terça-feira, dia 25 de novembro, às 20h, a primeira turma de formação artística do CIEE-RS apresenta a peça “Game Over, Meu Amor”. O espetáculo está em cartaz no Teatro CIEE-RS Banrisul e marca o encerramento do primeiro ciclo do projeto. A entrada é franca, com retirada de ingressos na bilheteria duas horas antes do início da sessão.

Criado em 2025 como parte das ações culturais e de inclusão social do CIEE-RS, o grupo selecionou 20 participantes entre mais de 200 inscritos no processo seletivo realizado em Porto Alegre. Foram oferecidas oficinas semanais de interpretação, voz, corpo e criação cênica, sob direção de Vanja Cá Michel, reconhecida por seu trabalho em Adolescer. Todo o curso é gratuito e, além das aulas regulares, os participantes recebem bolsa de incentivo, alimentação e transporte.



“A inclusão social é um pilar fundamental do trabalho do CIEE-RS. Por isso, buscamos oferecer oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e profissional por meio da arte, o que fortalece o compromisso do CIEE-RS com a transformação social através da educação e da cultura”, destaca Marivaldo Antônio Tumelero, Presidente do CIEE-RS.



Ao longo da formação, os alunos participaram de uma imersão que combinou técnica, convivência e experimentação artística. O resultado é uma comédia que dialoga com diferentes linguagens cênicas e referências textuais e explora acasos, desencontros e os “bugs” do amor. A dramaturgia, construída a partir de colagens e releituras, reúne autores clássicos e populares como Platão, Shakespeare, Oscarito e Luís Fernando Veríssimo.

O espetáculo apresenta personagens que buscam acertar o alvo do amor, entre tropeços, paixões instantâneas e recomeços inesperados, e revela o amor como um jogo imprevisível — ninguém acerta de primeira, mas sempre vale tentar de novo.

A primeira edição registrou ampla procura e diversidade entre os candidatos. Para 2026, o CIEE-RS já confirmou nova turma, com audições previstas para março e inscrições abertas em janeiro nos canais oficiais da instituição.