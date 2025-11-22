Orquestra da Ulbra e Cia Ópera Brasil estreiam montagem sobre a prisioneira do Alto da Bronze

A Cia Ópera Brasil e a Orquestra de Câmara da Ulbra apresentam a estreia mundial da montagem inédita A Prisioneira do Alto da Bronze , baseada na história real de Nilza Linck (1923–2021). Cantada em português, a obra tem libreto de Pedro Longes e música de Jean Lopes Baiano. A ópera reúne solistas, coro e a Orquestra de Câmara da Ulbra, sob regência de Tiago Flores e direção cênica de Henrique Cambraia. As apresentações ocorrem na terça-feira (25) e na quarta-feira (26), às 20h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280).

Ambientada na Porto Alegre dos anos 1950, a ópera em dois atos, narra a história de Elsa Laufer (Yasmini Vargaz), mulher livre e sonhadora, que vive reclusa após envolver-se com José Alfredo (Daniel Germano), político influente e casado, que a seduz com promessas de amor e casamento jamais cumpridas. A esposa dele, Rosa Cardoso (Deizi Nascimento), enfrenta o escândalo e a humilhação pública, enquanto Elsa se vê aprisionada entre o desejo, a esperança e a solidão. É o retrato musical de uma mulher que transforma a dor em voz e a desilusão em libertação. Ingressos a partir de R$ 55,00 via Sympla.