Morre, aos 79 anos, Renato Klein, liderança da indústria calçadista gaúcha

Faleceu, na manhã deste domingo (23), aos 79 anos, o empresário Renato Klein.

Klein foi um nome de destaque no setor calçadista, com uma longa e notável passagem como diretor da f abricante de calçados Piccadilly , da qual, até o momento, fazia parte do Conselho de Administração. Sua influência se estendia à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiegrs), onde atuava como diretor na gestão atual, e ao Senai de Igrejinha, onde também deixou sua marca.

No âmbito do associativismo, iniciou sua jornada como presidente do Sindigrejinha (Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário e Componentes para Calçados de Igrejinha). Em sua terceira gestão consecutiva à frente do Sindicato das Indústrias do Calçado do Estado do Rio Grande do Sul (Sicergs), sua liderança foi fundamental para o lançamento do Selo Desenvolvido no RS, um movimento que visa valorizar a produção calçadista gaúcha.

Klein estava internado há cerca de 15 dias no Hospital Nora Teixeira, se preparando para uma cirurgia cardíaca. Na sexta-feira (21) a cirurgia foi realizada e, no domingo pela manhã, o empresário veio a falecer.

Era casado com Juneia, com quem teve dois filhos, e deixa outros quatro filhos, de casamentos anteriores.

Serviço:

A despedida será realizada na sede do Sindigrejinha, na rua Germano Neubarth, nº 140, em Igrejinha, a partir das 15h deste domingo.

Na segunda-feira (24), às 17h, ocorrerá a cerimônia de cremação no Crematório Parque das Araucárias, na rua Godofredo Raymundo, nº 177, em Canela.