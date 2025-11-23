Lula diz que todo mundo sabe o que Bolsonaro fez e afirma que fala de Trump 'não tem nada a ver'

O presidente Lula (PT) afirmou neste domingo (23) que todo mundo sabe o que Jair Bolsonaro (PL) fez e disse que a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que é uma pena a prisão do ex-presidente brasileiro, "não tem nada a ver".

"A primeira coisa é que eu não faço comentário sobre decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão. Ele foi julgado. Ele teve todo o direito à presunção de inocência. Foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento", afirmou.

"Então, a Justiça decidiu. Está decidido. Ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou. E todo mundo sabe o que ele fez", completou. A declaração foi dada a jornalistas após encontro da Cúpula de Líderes do G20, realizada em Joanesburgo, na África do Sul.

Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado (22) pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), sob a justificativa de risco de fuga e ameaça à ordem pública.

O ex-presidente está recolhido na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília, no Distrito Federal, onde deve passar por audiência de custódia neste domingo.

O petista também reagiu ao comentário feito pelo presidente americano no dia anterior. Após ser questionado sobre Bolsonaro, Trump disse que não tinha ficado sabendo da prisão e classificou o episódio como "uma pena".

Em resposta, Lula afirmou: "Não tem nada a ver. O Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa Justiça decide. E o que está decidido aqui está decidido".