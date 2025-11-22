'Não me arrependo de nada', diz octacampeão do Mr. Olympia após doença rara

Ronald "Ronnie" Dean Coleman é um dos maiores nomes da história do fisiculturismo. Oito vezes campeão do Mr. Olympia na categoria Open Bodybuilding, a categoria mais disputada do prêmio, o bodybuilder está aposentado e passou por um drama de saúde em 2025.

Aos 61 anos, Coleman foi internado com sépsis, infecção bacteriana severa, em julho. Ele já estava em cadeira de rodas antes disso. Mesmo diante de tantas lesões e problemas de saúde, o ex-atleta afirmou que não se arrepende de sua trajetória.

"Não me arrependo de nada. Quantas pessoas no mundo conseguiram o que eu consegui? Eu e outros dois, no máximo. Então quando você supera as expectativas... eu nunca tinha sonhado em ser Mr. Olympia, mas quando comecei, me apaixonei. Sempre tive a gana, a paixão, para chegar ao patamar mais alto", afirma em entrevista à reportagem.

O octacampeão também comentou sobre a doença. Coleman nem sabia da existência da sépsis antes de contraí-la, por isso, após deixar o hospital, está se dedicando como embaixador na luta contra a infecção.

"Estou fazendo o meu melhor para me tornar um embaixador, fazer com que as pessoas conheçam os riscos da doença. Eu não sabia o que era até contrair. Agora, estamos tentando criar essa conversa sobre a doença. Até criei alguns eventos para angariar fundos na luta contra a sepsis", disse.

ELOGIOS A RAMON DINO E CRESCIMENTO DO BRASIL NO FISICULTURISMO

Um dos maiores nomes da história do fisiculturismo, Ronnie está animado com o crescimento do esporte no Brasil. Em especial, diante da vitória de Ramon Dino na principal categoria do último Mr. Olympia. Coleman não teve a oportunidade de conversar com o campeão, mas confirmou que ele se beneficiará demais dessa nova fase do bodybuilder.

"O crescimento pode trazer grandes oportunidades para o esporte. Trazer mais fama para os atletas, o Ramon é um exemplo disso, ele vai se beneficiar demais com esse crescimento. O importante é que as pessoas conheçam mais sobre o esporte. Levar o fisiculturismo para outro patamar. Infelizmente não tive a oportunidade de conversar com ele. Tenho estado muito ocupado", explicou.

DIETA DE BODYBUILDER

Perguntado sobre os caminhos para se tornar um bodybuilder de sucesso e a construção do "shape", o ex-atleta falou sobre sua dieta. Para chegar ao mais alto nível, ele consumia 600 gramas de proteína por dia ao longo de seis refeições. Mesmo que a alimentação e os treinos sejam importantíssimos na equação, Coleman revelou que o segredo está na inteligência e no conhecimento do esporte.

"Não lembro exatamente quantas calorias eu comia, mas estava nesse nível (6 mil por dia). O que eu lembro é que eram 600 gramas de proteína, 125 gramas de carboidratos e poucas gorduras, mais o que vinha no frango e nas carnes mesmo. Eu demorei para me acostumar com a dieta, precisei passar pelo processo. Eu já estava satisfeito, mas tinha que continuar comendo. Depois que me acostumei, não foi mais um problema. nesta sexta-feira (21) em dia eu como menos da metade disso", relembrou, antes de concluir:

"Eu sempre digo que o fisiculturismo, como esporte, não é tão popular assim sozinho. Por isso, para melhorar seu shape, é necessário que você adquira conhecimento sobre os treinos. O conhecimento é o principal fator para o fisiculturismo. Então sempre digo para as pessoas: 'aprendam com alguém que tenha muito conhecimento'. Quando extrair o máximo daquela pessoa, vá para a próxima. Até chegar ao topo como cheguei", frisou.

Ronnie Coleman esteve no Brasil para divulgação de sua marca. Os produtos são voltados para a musculação, como pré-treinos e suplementos. A loja recebeu selo da Shopee, em parceria oficializada na cidade de São Paulo.

"Nós sentimos que temos o melhor produto do mercado, então entramos em contato. Queremos estar com os melhores", concluiu

Ele foi campeão do Mr. Olympia entre os anos de 1998 e 2005. Coleman ainda foi vice-campeão em 2006 e obteve um quarto lugar na edição do ano seguinte.

VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA EXCLUSIVA COM RONNIE COLEMAN

A emoção de ter conquistado oito títulos do Mr. Olympia

"O sentimento é tão bom que é até difícil colocar em palavras, é inexplicável mesmo. Está em outro patamar de felicidade. Eu coloquei 110% de mim nesse esporte, em toda a minha preparação. Quanto mais eu conquistei, mais eu trabalhei. Eu sentia que se eu trabalhasse mais do que no ano anterior, poderia vencer. Se eu trabalhasse um pouco mais, ganharia de novo. Eu nunca relaxei, sempre estive mais dedicado. Eu nunca aproveitei as vitórias, porque sempre estava com a cabeça no próximo desafio. Só consegui aproveitar de verdade quando parei."

Mais sobre lesões

"Só mostra como eu me dediquei, me entreguei para isso. Não sinto que passei do ponto. Nem todo mundo sabe, as pessoas acham que eu o fisiculturismo me deu todas essas cirurgias, mas eu pratiquei outros esportes também. Já tive lesões quando jogava futebol (americano). Como linebacker, você está sempre sendo atacado, sempre batendo em alguém. A maioria das minhas lesões foram desse esporte, machuquei minhas costas e sentia dor todos os dias, muito antes de começar no fisiculturismo. Também machuquei meu joelho, ombros, pescoço, tudo que era possível. Joguei futebol americano por muitos anos, quatro na faculdade, outros quatro no ensino médio. E eu queria jogar outros esportes, mas não tinha tempo. Participei de atletismo na faculdade e no ensino médio até. Tinha que me dedicar à escola, ir para a academia."

Apoio da família após a doença

"O apoio da família foi tudo para mim. Sem eles, não existiria, me emociono quando falo disso. Eles me deram todo o suporte, 100%, em tudo que fiz. Foi assim que consegui muito sucesso."

Mensagem para os fãs no Brasil"Eu sempre disse que o Brasil é o melhor país do mundo para visitar. A hospitalidade é muito grande, a melhor possível. O carinho que tenho dos fãs é diferente aqui, é o melhor do mundo, fácil. Ninguém mais compete com o Brasil com esse apoio."