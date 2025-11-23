Noite dos Museus promove instalações urbanas inéditas de Raquel Brust e Leandro Selister no Centro Histórico

O Centro Histórico de Porto Alegre se transforma em um espaço expositivo a partir desta terça-feira (25), com as intervenções artísticas de Raquel Brust e Leandro Selister. A convite do Instituto Noite dos Museus e com patrocínio da Petrobras, os dois reconhecidos artistas visuais, que exploram de forma poética e inovadora a relação entre arte e espaço urbano, fizeram obras de grandes dimensões em dois importantes pontos da Rua Voluntários da Pátria.
Com uma linguagem que une fotografia e colagem com ocupação de fachada, Raquel apresenta o projeto Giganto, uma instalação fotográfica que aborda a reciclagem e evidencia o trabalho dos catadores e centros de triagem. A obra pode ser visitada na Sucatas de Carvalho, no número 795 da voluntários, ocupando um território marcado pela enchente.
A poucos metros dali, no POP Center, o público pode conferir a intervenção artística O amor vem antes, de Selister. O trabalho, com pinturas nas escadas do centro popular de compras, complementadas com a aplicação de estêncil com a palavra "ame", convida o público a fazer um momento de pausa e de reflexão. No dia, a partir das 10h, o artista estará no local interagindo com o público em um totem onde convida a responder duas perguntas: O que é o amor? E o que você pensa quando lê "O amor vem antes"?. As respostas, registradas em vídeo, áudio e texto, vão compor um arquivo do projeto, com trechos publicados nos perfis do Instagram @oamorvemantes e @lselister, criando uma ponte entre a voz das ruas e o espaço digital.
Ambos os trabalhos poderão ser visitados gratuitamente até 31 de março de 2026. As intervenções antecedem a nona edição da Noite dos Museus, que ocorre no sábado (29), com mais de cem atrações em quase 40 espaços de arte, cultura, conhecimento e patrimônio da capital, das 18h até a meia-noite.