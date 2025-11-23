Moraes autoriza que Michelle visite Bolsonaro na PF neste domingo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o marido neste domingo (23). Ficou estabelecido horário entre 15h e 17h.

Jair Bolsonaro (PL) está preso preventivamente desde sábado (22) por determinação de Moraes.

Na decisão, Moraes afirma que a defesa não indicou quais filhos do ex-presidente também pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento. "Dessa maneira, deve completar o pedido. Intimem-se os advogados regularmente constituídos", afirmou o ministro.