Publicada em 23 de Novembro de 2025 às 10:49

Moraes autoriza que Michelle visite Bolsonaro na PF neste domingo

Ex-presidente disse estar constrangido por não poder ir ao evento

EVARISTO SA/AFP/JC
Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o marido neste domingo (23). Ficou estabelecido horário entre 15h e 17h.
Jair Bolsonaro (PL) está preso preventivamente desde sábado (22) por determinação de Moraes.
Na decisão, Moraes afirma que a defesa não indicou quais filhos do ex-presidente também pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento. "Dessa maneira, deve completar o pedido. Intimem-se os advogados regularmente constituídos", afirmou o ministro.
