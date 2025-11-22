Granizo atinge quatro estados e temporais vão seguir; veja onde há risco

A tarde deste sábado (22) foi marcada por forte instabilidade atmosférica isolada em quatro estados brasileiros. Episódios de granizo atingiram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

No Rio Grande do Sul, o município de Charrua, no Norte do Estado, registrou chuva de granizo durante a tarde. As pedras de gelo caíram de forma localizada, acompanhadas de instabilidade típica deste período da primavera.

Em Santa Catarina, o dia foi marcado por múltiplos episódios de granizo. Na Serra Catarinense, São Joaquim voltou a registrar o fenômeno. Localidades de Bentinho e Alecrim, a aproximadamente 25 km quilômetros do Centro, tiveram queda de pedras de gelo por mais de dez minutos. Produtores de maçã ficaram preocupados com possíveis prejuízos, já que este foi o segundo episódio de granizo em apenas 20 dias na região.

A Grande Florianópolis também enfrentou forte instabilidade. Em São José, o tempo mudou de forma brusca: o céu escureceu, a temperatura caiu e, logo depois, a chuva começou acompanhada de granizo que atingiu telhados, carros e janelas. O fenômeno foi repentino e assustou moradores.

No Vale do Rio Tijucas, os municípios de São João Batista e Nova Trento registraram granizo em vários bairros. Em São João Batista, a instabilidade foi suficiente para provocar interrupção no fornecimento de energia por mais de 20 minutos em alguns pontos da cidade. As rajadas de vento derrubaram árvores e deixaram motoristas atentos nas estradas.

No Paraná, o granizo chegou de forma repentina em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O bairro de Tamandaré foi o mais atingido. Em poucos minutos, quintais, calçadas e veículos ficaram cobertos pelas pedras de gelo. Moradores também relataram o fenômeno na região norte da capital e no município de Colombo, onde o granizo chegou a acumular nos gramados das casas.

Já no estado de São Paulo, Piracicaba teve uma chuva forte e repentina de granizo no início da tarde. No bairro Monte Líbano, moradores registraram vídeos que mostram quintais e áreas externas completamente cobertos por gelo. A formação de uma camada branca no solo impressionou quem acompanhou a tempestade. Até o momento, não há informações de danos na cidade.

No Sul, os temporais foram consequência do avanço de uma frente fria com escassa atividade. Com ar quente ainda sobre Santa Catarina e o Paraná, a elevação da temperatura durante o dia formou temporais isolados com granizo. Já em São Paulo, o granizo foi exclusivamente consequência de convecção diurna em que calor e umidades se combinam e geram temporais isolados. De acordo com a previsão da MetSul Meteorologia, novos temporais isolados de granizo podem ocorrer neste domingo (23), especialmente da tarde para a noite, em Santa Catarina e no Paraná. Novamente, as ocorrências serão localizadas.

No Rio Grande do Sul, o tempo firme predomina em quase todo o Estado, entretanto no Norte gaúcho, perto da divisa com Santa Catarina, devem ocorrer pancadas de chuva isoladas e que eventualmente podem vir com granizo. Há risco de granizo ainda neste domingo em setores muitos localizados do Centro-Oeste do Brasil. Na Região Sudeste, tempestades localizadas com granizo e vento forte devem ser registradas entre a tarde e a noite pela convecção diurna no interior de São Paulo e em Minas Gerais.





