Publicada em 22 de Novembro de 2025 às 12:20

Sócia do Deloitte projeta 'pós-COP30 tão ou mais produtivo'

Segmentos que participaram da COP30 já têm agendas para depois da conferência em Belém

Pablo PORCIUNCULA/AFP/DIVULGAÇÃO/JC
Agências
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) foi uma grande oportunidade de conexão entre presidentes (CEOs) de grandes empresas e de conversa sobre novos negócios. Dentro e fora da COP, altas lideranças de companhias e de associações setoriais se encontraram para discutir temas da agenda climática e, inclusive, novos negócios.
"Estamos superfelizes com o pós-COP", afirmou a sócia da Deloitte e responsável pela área de Estratégia e Design de Negócios, Maria Emilia Peres. Ela afirmou que o pós-COP será tão ou mais produtivo do que a COP30 em si para o empresariado. "Temos agenda marcada para depois da COP de CEO falando com CEO", disse. 
A executiva contou que se despede de Belém com reuniões marcadas para clientes a partir de novas conexões e a certeza de que as últimas duas semanas ajudaram a criar o necessário entendimento no C-level do "potencial de geração de negócio, de receita, de impacto social positivo com o desenho de uma nova economia".
"Temos falado muito que não se trata mais de transição para uma economia de baixo carbono. Estamos discutindo aqui a transição para uma economia de alta biodiversidade", afirmou Peres. 
A executiva afirma que "o setor privado entende o risco da mudança climática". "O setor privado, efetivamente, entendeu de maneira pragmática quais são as oportunidades relacionadas à mudança climática", afirmou.

