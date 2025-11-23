Acordo UE-Mercosul será assinado dia 20 em Brasília, diz Lula

O acordo comercial entre União Europeia e Mercosul será assinado no próximo dia 20 de dezembro, em Brasília. O anúncio foi feito pelo presidente Lula neste domingo (23), em Joanesburgo, em entrevista ao final do encontro de líderes do G20.

"Eu posso lhe garantir que no dia 20 de dezembro estarei assinando o acordo União Europeia-Mercosul", disse Lula. "É um momento muito, muito especial para o Mercosul e um momento especial para a União Europeia," afirmou. "Possivelmente seja o maior acordo comercial do mundo."

A assinatura final vem sendo dada como certa nas últimas semanas, já que a França, maior opositora do acordo, não conseguiu reunir uma minoria de bloqueio composta por quatro países que representem 35% da população da União Europeia.

A declaração de Lula é a primeira, porém, que confirma a assinatura, com data e local.

A princípio, a assinatura ocorreria durante a cúpula do Mercosul marcada para Foz do Iguaçu (PR), no dia 20. Porém, como a realização da cúpula pode ser adiada para janeiro, devido a problemas de agenda de alguns países do bloco, Lula deu a entender que houve a decisão de realizar uma cerimônia separada em Brasília, no dia 20, apenas para a assinatura do texto.

"Eu vou fazer em Brasília. Eu vou fazer em Brasília porque, possivelmente, nós temos um problema com o Paraguai, que não pode participar no dia 20. Possivelmente a gente marque a reunião do Mercosul para o começo de janeiro, e a gente assina no dia 20 de dezembro", completou o presidente.

Em Joanesburgo, Lula tratou do assunto em conversa informal com o presidente da França, Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa.

Ele minimizou a oposição de Macron, motivada pelos protestos dos agricultores franceses, que temem a concorrência dos produtos do Mercosul.

"Eu não estou fazendo acordo com a França", disse o presidente brasileiro. "Eu estou fazendo acordo com a União Europeia, que tem tanto [Costa quanto Von der Leyen] como negociadores. Eles representam toda a União Europeia. É com eles que eu estou fazendo acordo."