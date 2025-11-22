Gustavo Petro e ministra da Colômbia dizem rejeitar texto da COP30 que não fale de fósseis

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, usou uma rede social para protestar contra o acordo final da COP. "Não aceito que na declaração da COP30 não diga com clareza, como diz a ciência, que a causa da crise climática são os combustíveis fósseis que são usados pelo capital", disse. "Só é possível a vida no planeta, incluindo a nossa, se abrirmos mão do petróleo, carvão e gás natural como fontes de energia".

A postagem ocorreu enquanto acontecia a plenária de encerramento da conferência climática, que foi paralisada após protestos de vários países, especialmente a Colômbia.

A ministra do Meio Ambiente do país, Irene Vélez-Torres, que durante a COP defendeu fortemente a adoção de um plano de execução para a transição energética, também se pronunciou.

"A Colômbia não aceitará um texto que nega a ciência, impede o cumprimento da meta de (conter o aquecimento global em) 1,5°C e dá as costas para as comunidades e a vida", escreveu.