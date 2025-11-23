Massa de ar frio traz alívio temporário ao RS, mas calor retorna em breve

Após um período de calor intenso, com temperaturas acima de 30ºC em certas regiões do RS, a chegada de uma massa de ar frio ao Rio Grande do Sul promoveu um certo refresco, resultando em uma queda nas temperaturas ao redor do Estado.



Assim, em Porto Alegre, o domingo amanheceu marcado por temperaturas amenas e o céu nublado. Esse cenário deve se manter ao longo do dia, com mínima de 17ºC e máxima de 19 ºC.

Essa amenidade na temperatura, porém, deve durar pouco. Segundo a MetSul meteorologia, essas incursões de ar mais frio nesta altura do ano geralmente são mais fracas, o que faz com que as temperaturas voltem a se elevar rapidamente. A previsão, portanto, é novamente de calor ao longo da próxima semana.



A segunda-feira já deve iniciar com a presença de sol, mas as temperaturas devem seguir amenas: a máxima não deve passar dos 24°C e a mínima fica em torno de 17°C. Já na terça-feira (25), o tempo firma, com expectativa de sol e céu aberto. As temperaturas começam a subir, com máxima de 27°C.



O calor deve se manter estável na metade da semana. A quarta-feira (26) repete a máxima de 27°C, com a mínima em 17°C. Na quinta-feira (27), o dia deve ser de sol intenso, e os termômetros devem registrar a primeira alta significativa, chegando a 30°C, com mínima de 16°C, em mais um dia de tempo seco.