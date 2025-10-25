Frente fria muda o tempo no Rio Grande do Sul neste fim de semana

O sábado, 25 de outubro, amanheceu com tempo abafado e presença de nuvens em Porto Alegre, marcando o início de uma mudança significativa nas condições climáticas sobre o Rio Grande do Sul. A chegada de uma nova frente fria, impulsionada por uma massa de ar de origem polar, promete alterar o cenário meteorológico neste fim de semana em todo o Estado. Segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, o sistema frontal avança gradualmente e traz chuva, vento e queda de temperatura, encerrando o período de calor intenso que predominou nos últimos dias.

Na capital, o sábado começou com temperaturas próximas de 20°C e sensação de abafamento. Durante a tarde, os termômetros devem atingir 31°C, antes da virada do tempo. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no fim da tarde e à noite, acompanhadas de rajadas de vento. “A frente fria chega ao final do dia na Grande Porto Alegre, depois de horas de calor e ar úmido, o que pode gerar instabilidade pontual e até alguns temporais localizados”, explica Estael Sias.

Na Região Metropolitana, o cenário será semelhante, com calor predominando até o meio da tarde e instabilidade ganhando força no início da noite. Municípios como Canoas, São Leopoldo, Gravataí e Viamão devem registrar máximas em torno dos 30°C a 32°C, com possibilidade de chuva passageira mais intensa à noite. O vento do quadrante Norte sopra moderado, deixando o ar seco e quente antes da chegada da frente fria.

No interior do Estado, a instabilidade começou mais cedo. Desde as primeiras horas do sábado, o Oeste e o Sul gaúchos registram chuva e trovoadas, especialmente nas regiões de Uruguaiana, Alegrete, Bagé e Pelotas. Os volumes, no entanto, não devem ser elevados. A MetSul Meteorologia projeta acumulados entre 20 e 30 milímetros na maioria dos municípios, o que caracteriza uma chuva moderada e bem distribuída. Apesar de o risco de tempo severo ser considerado baixo, Estael Sias alerta para a possibilidade de granizo isolado e rajadas de vento fortes em pontos do interior.

Durante a sexta-feira, 24, o Estado ainda registrava calor intenso, com máximas de 34°C em São Paulo das Missões e Jaguarão, 33°C em Candelária, Santa Cruz do Sul e Pelotas, e 31,9°C em Porto Alegre, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa variação acentuada de temperatura entre os dois dias reflete a transição da massa de ar quente para o ar frio que avança pelo território gaúcho.

O domingo, 26 de outubro, será de céu encoberto em boa parte do Rio Grande do Sul, com tendência de melhora ao longo do dia em algumas regiões. “O sistema frontal perde força à medida que avança, e o ar mais seco e frio começa a ingressar pelo Oeste e pelo Sul, diminuindo as nuvens e fazendo o sol reaparecer”, detalha Estael Sias. Nessas áreas, o amanhecer será frio, com mínimas entre 14°C e 16°C, e máximas que não devem ultrapassar 22°C.

Na Metade Norte, que inclui os vales, Serra e Litoral Norte, o domingo ainda será instável, com nebulosidade abundante, garoa e chuva persistente em vários pontos. A melhora só deve ocorrer entre o final da tarde e a noite, com a progressiva entrada do ar frio. Em Porto Alegre, o domingo será nublado e com períodos de instabilidade, apresentando uma queda acentuada de temperatura, com mínima próxima dos 18°C e máxima que deve ficar em torno dos 24°C.

A meteorologista explica que, após a passagem da frente fria, o ingresso do ar polar vai marcar o início da próxima semana com tempo firme e frio nas madrugadas. “Entre segunda e terça-feira, o sol predomina na maior parte do Estado e as temperaturas ficam baixas nas primeiras horas do dia, especialmente na Campanha e na Serra, onde há possibilidade de nevoeiro e sensação de frio mais acentuada”, observa Estael Sias. As mínimas podem chegar a 10°C em cidades do Sul e da Serra, enquanto em Porto Alegre e na Região Metropolitana devem variar entre 14°C e 16°C.

No decorrer da semana, o tempo tende a permanecer estável e ensolarado, com tardes mais agradáveis e pouca chance de chuva. A massa de ar frio perde força gradualmente a partir da quarta-feira, permitindo uma elevação lenta das temperaturas em todo o Estado. Mesmo assim, a sensação térmica seguirá amena, especialmente nas noites e manhãs, mantendo a característica típica de primavera com influência de ar polar.

“O avanço dessa frente fria é importante porque quebra a sequência de dias quentes e marca o retorno de um padrão de temperaturas mais próximas da média para esta época do ano”, conclui Estael Sias, da MetSul Meteorologia.