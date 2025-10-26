Fim de outubro e início de novembro terão temperaturas abaixo do normal

A primeira das duas massas de ar frio que vão influenciar o tempo no Centro-Sul do Brasil entre este fim de outubro e o começo de novembro impacta as condições atmosféricas nesta semana. O ar mais frio já começou a ingressar no Rio Grande do Sul e terá um importante reforço entre esta segunda (27) e a terça-feira (28). Como haverá maior nebulosidade e a atmosfera não estará tão seca quanto na última incursão, as mínimas não devem ser muito baixas. O maior resfriamento vai ocorrer na Campanha e na Serra do Sudeste assim como nos Campos de Cima da Serra.

Modelos numéricos analisados pela MetSul Meteorologia indicam que uma nova massa de ar frio poderia ingressar no Sul do Brasil na semana que vem, entre os dias 4 e 5 de novembro, proporcionando um novo período de temperaturas abaixo da média na Região Sul.

No entanto, a frente fria que avançou durante o fim de semana aos poucos avança para Santa Catarina. Isso irá trazer aos poucos um ar seco ao RS. Nas cidades da Serra, Litoral Norte e Norte ainda há chance de chuva entre aberturas de sol. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens. Quanto mais no Sul e Campanha, mais o sol predomina. Na região da Capital, chance de chuva no máximo até as primeiras horas da manhã. A mínima para o Estado pode chegar aos 10°C, enquanto a máxima chega aos 24°C.

Em Porto Alegre, ao longo do dia, o sol vai tentando romper entre algumas nuvens para a região. As temperaturas devem oscilar entre 16 e 23°C. Para amanhã, o cenário é de uma grande quantidade de nuvens pela umidade que vem do mar. Ao longo do dia há previsão de chuva. A terça-feira do porto-alegrense promete um dia frio já que nem no período da tarde a temperatura sobe muito. A mínima prevista é de 14°C.