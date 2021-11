Leonardo Lamachia é eleito presidente da OAB/RS para o triênio 2022-2024

Leonardo Lamachia, do grupo “OAB MAIS”

A OAB do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira (22) as eleições das diretorias e conselhos da Seccional e das subseções. O candidato da situação, foi eleito presidente da Ordem para o triênio 2022-2024, com 61,21% dos votos. O candidato da oposição, o advogado Paulo Torelly, da “SOMOS [email protected] OAB – MUDA OAB/RS”, obteve 29,24%. Ainda foram computados 5,49% dos votos em branco e 4,06% de votos nulos.