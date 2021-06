Com 30 anos no Menino Deus, confeitaria encerra ponto principal e foca em espaço menor

Completando em 2021 três décadas de atividades no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, uma das mais tradicionais docerias da região, a Confeitaria Quero Mais, está readequando suas operações. O

ponto principal do estabelecimento, que funcionava em um amplo espaço de dois andares na Rua Botafogo, está para alugar, e uma faixa avisa que o atendimento está sendo feito em um sobrado ao lado, onde antes funcionava o serviço de retiradas e tele-entrega.

De acordo com funcionários do local, desde fevereiro a loja maior deixou de operar, período em que perduravam as restrições de atendimento presencial, por conta da pandemia. No entanto, apenas há poucas semanas o prédio, que comportava cerca de 50 pessoas sentadas, estaria disponível para locação.

Na sede atual, local que deu origem ao negócio, há apenas três mesas para receber clientes, como costumava ser o atendimento quase personalizado antes da abertura do espaço maior.

Referência em doces e salgados no bairro, a confeitaria se destaca por um variado cardápio de tortas, doces, canapés e salgados, e tradicionalmente recebia clientes de diversos pontos da cidade. No ponto desocupado funcionava também como café, bistrô, e mantinha um espaço para eventos. Ao longo da pandemia, delivery e encomendas seguiram sendo atendidos, e o estabelecimento também apostou em caixas temáticas, como para o chá da tarde ou datas comemorativas.

A Quero Mais também servia almoços no local, com serviço de prato do dia. No site da empresa, não há informações sobre o novo momento do negócio, mas um aviso informa que as refeições não estão sendo servidas, temporariamente. Nas redes sociais, uma postagem de 5 de abril avisa da suspensão dos almoços. Ao longo dos meses de fevereiro e março o serviço foi mantido por meio de take away e delivery.

Uma postagem no Facebook, no final de janeiro deste ano, informa que o atendimento geral passaria para o sobrado ao lado, exclusivamente em formatos pegue e leve, por encomendas e delivery. "Esperamos por vocês, em uma nova etapa, mas com a mesma qualidade, sabor e gostinho Quero Mais. Agradecemos a compreensão", destaca por meio de um card.

Procurada pela reportagem, a proprietária não retornou os contatos para falar sobre a desocupação da sede principal e o futuro do negócio. A Confeitaria segue atendendo a clientes e encomendas.