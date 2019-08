Metade das classes D e E brasileiras acessa a internet

Metade da população brasileira das classes D e E (48%) acessa a internet, de acordo a pesquisa TIC Domicílios, divulgada nesta quarta-feira pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

O indicador passou de 30%, em 2015, para 48% em 2018. Outro índice mostra que o acesso é maior, de 56%. Ele leva em conta respostas de entrevistados das classes D e E que não consideraram o uso de aplicações como WhatsApp e Facebook, que exigem conexão, como acesso à internet.

Os pesquisadores precisaram incluir essa categoria no estudo diante do aumento no uso desses aplicativos. Em outras pesquisas internacionais, considera-se usuário de internet quem acessou a rede nos últimos três meses.

"As atividades de comunicação são as que têm a menor distância (no uso de internet) entre as classes, mas, em todas as outras atividades, a distância aumenta. O fato de as classes D e E usarem a internet não significa que exploram o potencial na web, que estão incluídas socialmente", diz a pesquisa.

Um ponto de destaque para o aumento do acesso dessa população é o crescimento induzido pela conexão aberta, que responde pela conexão de 29%. A oferta de Wi-Fi nos setores público e privado, que não exige gasto com pacote de dados, foi fundamental para esse aumento.

Nas classes D e E, 85% dos usuários acessam a rede exclusivamente pelo celular; 2%, apenas pelo computador; e 13%, pelo aparelho móvel e pelo computador. Levando em conta todas as classes, a pesquisa mostra que 70% dos brasileiros usou a internet nos três meses que antecederam o estudo, o que corresponde a 126,9 milhões de pessoas.

Nos últimos três anos, houve inversão na proporção dos que se conectam via cabo ou fibra óptica e dos que acessam a rede via linha telefônica (DSL). Em 2018, 10% dos domicílios conectados usaram a rede via DSL - em 2015, 26%. Já o acesso via cabo ou fibra óptica passou de 24% (2015) para 39% (2018).

Na área urbana, o crescimento do uso de cabo e fibra óptica nos domicílios foi de sete pontos percentuais, de 34% (2017) para 41% (2018). Um terço (32%) dos brasileiros usuários de internet pediu táxis ou motoristas em aplicativos, o que representa 40,8 milhões de pessoas; 28%, pagaram por serviços de filmes ou séries on-line; 12%, fizeram pedidos de refeições em sites ou aplicativos; e 8% pagaram por serviços de música.