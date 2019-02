Cantora premiada com Grammy Latino, Anaadi faz show em Porto Alegre

365

667927

2019-02-05 01:00:00

Em ritmo de pré-Carnaval, logo depois do dia de Iemanjá, Anaadi faz o show Samba e leveza nesta terça-feira no bar temático Matita Perê (João Alfredo, 626), a partir das 21h. No repertório, a intérprete traz sambas consagrados e músicas do seu próximo disco. No palco, ela estará acompanhada pelos conhecidos parceiros: Max Garcia (violão), Bruno Coelho e Tuti Rodrigues (percussões). Os ingressos custam R$ 25,00. Entradas antecipadas podem ser garantidas pelo site Sympla.

A cantora premiada com o Grammy Latino de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa no fim do ano passado, pelo seu primeiro disco, Noturno, agora celebra suas raízes. É com voz de leveza que a também compositora interpretará canções de Clara Nunes, Beth Carvalho, Leci Brandão e Fundo de Quintal, além das próprias Maria Bonita, Não se proteja da felicidade e Samba e leveza.