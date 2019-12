Localizado em Figueiras, na Espanha, o Teatro-Museo Dalí, como o próprio nome indica, é verdadeiramente uma encenação da obra do mestre catalão, Salvador Dalí, que passeou por todas as vertentes da arte em seus 84 anos de vida. Considerado o mestre do surrealismo, Dalí construiu para si um lugar onírico como sua obra, carregado de simbolismos, conceitos e ideias que permearam suas criações, tanto nas artes plásticas como no teatro, no cinema e na fotografia. Polêmico, o artista se notabilizou pela excentricidade de seu comportamento, que se reflete inteiramente no museu, que tem instalações de arte ótica, Cadillac com jardim dentro, esculturas fantasmagóricas, cenários fantásticos, quadros famosos, joias, objetos de decoração e toda a sorte de devaneios geniais produzidos pela mente do artista. A Torre Galatea, que foi a última morada de Dalí, reflete bem o espírito transgressor, com esculturas de ovos na fachada os quais eram considerados referenciais intrauterinos. No subsolo do museu, encontra-se o túmulo de Dalí cercado de seis caduceus da série Dalí de Oro encerrando uma visita fantástica.

Dalí construiu para si um lugar onírico como sua obra, carregado de simbolismos e ideias. Foto: Reprodução Teatro-Museu Dali/Divulgação/JC

A nova geração da ginástica artística da Sogipa começará a temporada 2020 lutando por medalhas. O atleta sogipano João Lucas Prunes foi convocado para integrar a delegação brasileira que disputará o Junior International Team Cup, entre os dias 14 e 19 de janeiro, em Houston, nos Estados Unidos.



Essência sonhadora

Com repertório eclético, seu álbum tem composições próprias em inglês, português e francês

ZÉ CARLOS DE ANDRADE/DIVULGAÇÃO/JC

Dezembro é um mês importante para a cantora Luana Pacheco, que se define como uma pessoa sonhadora. Dona de uma voz potente e afinada, foi em dezembro do ano passado que a cantora gaúcha lançou seu primeiro álbum que leva seu nome, viabilizado através de financiamento coletivo feito pela plataforma Catarse. Com repertório eclético, voltado para o jazz e o blues, seu álbum tem composições próprias em inglês, português e francês, em parceria com o músico Luciano Leães, que também é o produtor musical do trabalho e seu companheiro de vida. Formada em música pela Ufrgs, já foi solista na Orquestra Unisinos Anchieta e Orquestra Eintracht. Influenciada por cantoras como Ella Fitzgerald, Etta James, Aretha Franklin, Elizeth Cardoso, Elis Regina e Marisa Monte, Luana venceu o 3º Festival da Canção Francesa da Aliança Francesa, em 2010, passando a estudar francês e a compor canções nesse idioma. Em 2020, já tem shows marcados no Cisne Branco, dia 15 de janeiro, e, dia 16, na Vineria, no formato voz e violão, e a ideia de fazer um especial sobre o repertório de Ella Fiztgerald. Seu CD está disponível no Spotify.

Copa ALJ de Tênis de Verão 2020

A Copa ALJ de Tênis de Verão, edição de 2020 está com inscrições abertas até o dia 7 de janeiro. Os jogos acontecem entre 13 e 30 de janeiro, na Associação Leopoldina Juvenil, de segunda a quinta-feira, a partir das 19h. A Copa ALJ de Tênis de Verão é um torneio oficial da Federação Gaúcha de Tênis e reúne atletas associados do Juvenil e não sócios, em categorias de duplas femininas, masculinas e mistas, com classes acima de 19 anos. Inscrições pelo site www.juvenil.com.br/portal/associado/meus-torneios.

Ginga é o mascote criado pelo COB para representar as equipes brasileiras

NÍCOLAS CHIDEM/JC