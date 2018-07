Aeromóvel em 15 países

O aeromóvel, que custa a deslanchar no Brasil, está sendo avaliado em 70 projetos de 15 países, segundo o diretor da Aeromóvel S.A., Marcus Coester. E a base de inspiração é o projeto urbano de Canoas, cujas obras foram suspensas pelo prefeito Luiz Carlos Busato com o apoio da Metroplan, sem saber como recuperar os R$ 64 milhões já gastos. Destes 15 países, o projeto mais adiantado é o de Rio Negro na Colômbia, cujo edital de implantação está pronto para ser lançado. Enquanto isso, Coester participou a convite, nos primeiros dois dias desta semana, do P3 Airpot Summit (P3 é Parceria Público-Privada) em São Diego sobre como reduzir o consumo de energia de veículos dentro e ao redor de aeroportos, com 125 especialistas do mundo inteiro, onde coordenou uma das mesas-redondas.

Declarações do IR

Ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, e candidato ao governo estadual, tem uma boa comparação para desenhar a redução da burocracia oficial: a declaração do Imposto de Renda (IR). Em projetos de menor complexidade, ele poderia ser o modelo. O investidor faz a declaração e o setor público fiscaliza para conferir a realidade com o declarado. Caso seja diferente, ela iria para a malha fina, com as sanções.

Vernizes de madeira

A Montana Química, especialista no tratamento, proteção e preservação de madeira, vai lançar uma linha de vernizes à base de água para proteção e acabamento para pisos de madeira residenciais e escritórios. Seu pré-lançamento será feito na Construsul, entre os dias 1 e 4 de agosto, na Fiergs em Porto Alegre.

Novidade em portas

A Pormade de Porto Alegre leva à Construsul 2018, no começo de agosto, sua Linha de Portas de Entrada de PVC Wood. Elas têm a consistência da madeira e a longevidade do PVC, são à prova de água e não sofrem com as ações de cupins e umidade, garantindo proteção e durabilidade. Além disso, são elegantes no material, com folhas e batentes com o mesmo acabamento, disponível em quatro cores.

Cabify em Canoas

O app Cabify está anunciando o início de sua operação em Canoas. Com isso, a população passa a ter uma opção de mobilidade na cidade e também para seu deslocamento a Porto Alegre. A empresa abriu em paralelo o cadastramento para os habitantes da cidade se tornarem motoristas com nova oportunidade de renda.

Retorno às origens

A Fruki de Lajeado vai lançar na próxima Expoagas, que acontece de 21 a 23 de agosto na Fiergs, suas anunciadas cervejas, que não serão artesanais, mas de consumo massivo, segundo adianta o diretor Nelson Eggers. Na verdade, elas representam um retorno às origens da empresa quase centenária, que começou fabricando cervejas.

Cirurgia da obesidade sem corte

O Hospital Ernesto Dornelles trouxe a Porto Alegre uma das técnicas mais avançadas de cirurgia da obesidade, sendo o primeiro da região a efetuá-la. A gastroplastia endoscópica é um procedimento de redução de estômago realizado integralmente por endoscopia, sem cortes, com recuperação imediata e alta no mesmo dia. Tudo isso é possível através do Apollo Oversticth, aparelho acoplado à ponta do endoscópio, que permite a realização de sutura endoscópica "full thickness" (pega toda a parede do estômago). O primeiro procedimento foi realizado neste mês de julho com a participação de quatro profissionais da equipe do Serviço de Endoscopia do HED e um médico convidado, de São Paulo.