Uma ponte longe demais

Construída na primeira metade do século XX, a ponte sobre o rio Capivari, no km 8 da ERS-507, que liga Alegrete ao interior do município, está em manutenção. Para piorar a situação, a região sofre efeitos severos a cada chuva mais forte ou prolongada. Até esta quinta-feira, o rio estava acima do normal devido às chuvas de até 200 mm no fim de semana passado só em Alegrete. Com o rio cheio, o acesso lateral é impossível. Alô Daer, não tem como o senhor dar um jeito nesta situação, que deixa toda aquela vasta região praticamente ilhada?

Historinha de sexta

O bar, restaurante e rotisserie Pelotense tinha esse nome do meio por berço. Nos anos 1950 e 1960, o estabelecimento da rua Riachuelo, em Porto Alegre, era frequentado por cavalheiros de gravata e relógio de bolso, e as senhoras, sentadas em cadeiras de ferro trabalhado e mesas de mármore, usavam chapéu e longos embebidos em perfume francês, eventualmente também com champanhe Veuve Clicqot, que a plebe ignara logo rebatizou de A Viúva. Era no tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Passaram-se os anos, e os dinheiros e a Pelotense, além de um cardápio apenas razoável, virou palco da fundação do Proálcool, representada pela barulhenta Mesa Um. A roda era formada por advogados, magistrados, jornalistas, engenheiros e outros que tais, inclusive um sedicioso gigolô. No balcão, também de mármore, aperitivava a turma dos Em Pé. Detestavam beber sentados, por um motivo ou outro. Um deles, um senhor rubicundo com jeito de porquinho da Índia anabolizado, bebia o seu martelinho de maracujá com cachaça de um gole só. Fazia glu-glu em três segundos. Ato contínuo, saía do recinto não sem antes se virar para a mesa e rogar uma praga. Em tom profético e candente, com vozeirão que parecia sair até do dedo indicador, apontava para cada um em rodízio conforme lhe desse na veneta. - Primeiro vai você para o São Miguel e Almas, e não demora. Depois, o barbudinho; em seguida, o juiz; depois... E assim, de modo arbitrário, nomeava os futuros moradores das Eternas Destilarias. Talvez não tenha registrado a ameaça em cartório, porque foi ele quem subiu primeiro a lomba do cemitério. Alguma comorbidade, talvez. Não recebeu nem o 13º salário daquele ano.

De gostos e cores...

...diz o provérbio. Ao criticar uma decisão do STF, um deputado federal disse que ela tinha sido "monocromática". Só faltou dizer que o ministro em questão é daltônico.

Os inabaláveis...

Entra pesquisa, sai pesquisa e Bolsonaro mantém uma militância fiel. O Datafolha mostra que em torno de 30% o aprovam. Dos que viram o vídeo da reunião ministerial, 61% dos pesquisados acham que ele quis interferir na Polícia Federal e 32% consideram que ele quis melhorar sua segurança.

...e os desconfiados

Uma boa fatia dos eleitores desconfia que as pesquisas são manipuladas. Na maioria das vezes, não são, mas nem por isso espelham a realidade. Na verdade, tudo depende das perguntas e sua sequência. Como nos exames clínicos, pode dar falso positivo ou falso negativo.

Pentacampeonato

Só falta um para o Rio de Janeiro chegar lá. Já estiveram ou estão em cana os ex-governadores Anthony Garotinho, sua mulher Rosinha, Sérgio Cabral e Pezão. Falta só o atual governador, Wilson Witzel, entrar no time para o estado ser pentacampeão. O Rio de Janeiro continua lindo.

Em compensação....

...a Polícia carioca está dando uma dura danada em quem desobedece o isolamento. Surfistas que entram no mar são presos. Colocaram no camburão até mãe e filha de 14 anos, nadadoras que treinavam no mar, conforme testemunhou o advogado e ex-jornalista gaúcho Aldo Renato Soares.

Novo serviço

Com cerca de 1 milhão de motoristas parceiros e um número não calculado de desistências devido à queda de demanda, o Uber criou um novo negócio para seus parceiros. Se uma empresa não tiver como entregar seus produtos, o aplicativo criou o Uber Flash, uma alternativa de ganho para seus motoristas.

O conselho do Barão

Comprar hotéis nestes tempos bicudos não parece ser exatamente uma boa ideia, certo? Tido como o maior investidor mundial, George Soros acha que é. Há dias, comprou uma rede mundial onde alocou um bom dinheiro. Compre na baixa é o primeiro mandamento. Como já dizia, no século XIX, o primeiro Barão de Rothschild, da dinastia de financistas, "quando há sangue nas ruas, compro os imóveis delas".

De bate pronto

O advogado Antônio Carlos Côrtes faz questão de saudar o Judiciário gaúcho pela rapidez mesmo em tempos de pandemia. Ajuizou processo de interdição na Vara de Curatelas do Foro Central, às 14h12min do dia 26 e às 14h50min do dia seguinte o juiz Luis Gustavo Pedro Lacerda já havia despachado, nomeando seu cliente Curador Provisório.

Quadro tenebroso