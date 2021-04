CD da Amazon abre mais 200 vagas no Rio Grande do Sul

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Quem busca trabalho pode se interessar pela nova oferta de vagas para atuar em um dos maiores centros de distribuição do Rio Grande do Sul. A operadora do CD da Amazon, situado em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), oferta 200 vagas emprego.

O CD é um dos maiores da companhia norte-americana no Brasil e foca a demanda de encomendas no Sul. O Mercado Livre chegou a anunciar que abriria um CD na RMPA, mas depois desistiu e optou por Santa Catarina

São posições para atuar como auxiliar de operações logísticas na equipe da Kuehne+Nagel, multinacional contratada pela Amazon para montar a estrutura na cidade gaúcha . A Luandre não revela para qual local são os empregos.