Ex-presidente do IPE Saúde assume diretoria da Aegea

Após a concretização da venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a Aegea, nova proprietária da empresa, buscou no governo do Estado um reforço para a sua diretoria. Ex-presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene assumiu a diretoria de Previdência com a missão de elaborar um plano para sanar o déficit previdenciário herdado da Corsan.

Na linha de frente da reforma do IPE Saúde, o ex-presidente do instituto é diretor de Previdência desde 1º de agosto e considera que este mais um desafio com impacto na vida dos gaúchos, mesmo com a privatização dos serviços.

"Com a compra da Corsan, os passivos acabam sendo incorporados pela companhia, e um deles é o passivo previdenciário. Existe um passivo na casa de R$ 840 milhões, por meio da FunCorsan. De algum modo, é um passivo que precisa ser endereçado pela importação do plano de equacionamento do déficit. Não se trata apenas de um olhar do ponto de vista financeiro, mas também da gestão de pessoas", disse Jatene, em entrevista, ao explicar seu papel na empresa.

No IPE, Jatene também assumiu com a missão de corrigir o passivo de, à época, R$ 650 milhões do instituto da área da saúde. Com a carreira focada na parte financeira, considera ter cumprido seu papel à frente do plano, que agora conta com um médico como presidente.

"Quando recebi o convite do governador, entendi como uma convocação. Fui convocado para reestruturar o IPE e fazer com que aquela crise fosse debelada. A situação financeira era bem complicada, com passivo de R$ 650 milhões. O objetivo sempre foi reestruturar o sistema e melhorar a prestação do serviço", afirmou.

"Com a aprovação da reestruturação, entendi que era o momento de ir para um novo desafio. Acho que cumpri minha missão. Sou um profissional associado à parte financeira", completou.

O projeto do governo Eduardo Leite (PSDB) para a reforma do IPE Saúde foi aprovado pelos deputados estaduais em 20 de junho, na Assembleia Legislativa. A reestruturação alterou parte do sistema de financiamento do instituto. A principal mudança, além do aumento da alíquota de contribuição, foi a previsão de pagamento de mensalidade extra pelos dependentes dos titulares do plano principal.

Jatene é mais um nome conhecido da população gaúcha a ingressar na Aegea. A empresa já conta, desde dezembro de 2022, com Fabiano Dallazen, que foi procurador-geral de Justiça pela primeira vez em 2017 e depois voltou a chefiar o Ministério Público entre 2019 e 2021.

Recentemente, o nome do ex-deputado estadual Luis Augusto Lara também foi mencionado a uma eventual futura ligação com Aegea. Procurado pela reportagem, Lara negou atuar junto à empresa.