Fernando Peters lança álbum ‘Milonga Oscura’ no Espaço 373

Na quarta-feira (26), 21h, o baixista Fernando Peters sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para o lançamento de Milonga Oscura . Seu terceiro álbum, que celebra a música que quer resistir, a solidão que reverbera, a arte que desafia, marca o compromisso com a música autoral como resultado de mais de três décadas de carreira. O disco explora a sonoridade clássica do piano trio, formato consagrado no jazz, utilizando essa textura em um repertório de composições originais que dialoga tanto com a música popular brasileira quanto com as milongas e os tangos do sul.

Músico, compositor, arranjador e produtor, participou de gravações e turnês de artistas de universos diversos, como Bianca Gismonti, Humberto Gessinger, Bebeto Alves e Solon Fishbone. Para este show, Peters estará acompanhado de Leo Bittencourt ( Marmota, Atairu ) no piano e Martin Estevez na bateria, e as participações do acordeonista Paulinho Goulart (Comparsa Elétrica, Instrumental Picumã) e do guitarrista Solon Fishbone, ícone da guitarra blues no Brasil. Ingressos a partir de R$ 35,00 via Tri.RS.