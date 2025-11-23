Cinquenta alunos fogem de sequestro na Nigéria e 250 permanecem em cativeiro

Dos 303 alunos sequestrados de uma escola católica no norte da Nigéria na sexta-feira (21), 50 conseguiram fugir do cativeiro. A informação foi compartilhada pela Associação Cristã da Nigéria (ACN) neste domingo (23).

Os alunos que conseguiram fugir retornaram para suas famílias. "Os alunos fugiram entre sexta-feira e sábado e já se reuniram com seus pais, pois não puderam retornar à escola após a fuga", disse o porta-voz da ACN, o religioso Daniel Atori em comunicado.

O porta-voz da ACN diz que 265 pessoas continuam em cativeiro. São 253 crianças, incluindo 250 estudantes e três filhos de funcionários, e 12 professores, informa reportagem da CNN americana.

Na sexta, bandidos armados sequestraram 303 crianças e 12 professores em uma escola católica particular. A escola St. Mary's fica no estado de Níger, região centro-norte do país, levando ao fechamento temporário de escolas federais e estaduais no norte da Nigéria. Alguns meninos e meninas sequestrados têm apenas dez anos de idade.

O sequestro é o mais recente de uma onda de ataques de grupos armados a populações civis vulneráveis. Eles orquestram sequestros em massa para obter resgate. No começo da semana passada, homens armados atacaram uma igreja no estado vizinho de Kwara, deixado dois mortos. Vários fiéis, incluindo o pastor, foram sequestrados.

Recentemente, 25 estudantes do sexo feminino foram sequestradas durante invasão a um internato feminino. A vice-diretora da escola, no estado de Kebbi, no noroeste do país, foi morta a tiros durante o ataque.

O país enfrenta ataques de diferentes naturezas. Há relatos de ataque por motivação religiosa, conflitos decorrentes de tensões comunitárias e étnicas, além de disputas entre agricultores pelo acesso à terra e a recursos hídricos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alegou "massacre" de cristãos por insurgentes islâmicos e ameaçou com ação militar. "Sob a liderança de [Trump], [o Departamento de Guerra] está trabalhando agressivamente com a Nigéria para acabar com a perseguição de cristãos por terroristas jihadistas", escreveu no X o secretário americano de Guerra, Pete Hegseth.

Hoje, o Papa Leão XIII fez um apelo pela libertação dos estudantes e professores. "Sinto muita dor, especialmente pelos muitos jovens, homens e mulheres, que foram sequestrados e por suas famílias angustiadas", disse ele.