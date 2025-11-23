Operação da Polícia Federal no Ceará busca investigar suposta fraude no Enem 2025

A Polícia Federal iniciou neste domingo (23), a Operação Profeta, para apurar a suspeita de fraude na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. A corporação cumpre mandado de busca e apreensão no Ceará.

Na semana passada, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, anulou três questões do Enem após denúncias sobre um vídeo, transmitido nas redes sociais dias antes do Enem, que mostrava questões muito parecidas com as que caíram no exame.

O material havia sido transmitido por Edcley Teixeira, um estudante de Medicina que vende monitorias para o Enem nas redes sociais. Nas redes, ele afirma que não houve vazamento de informações e diz que conseguiu "antecipar" trechos da prova ao analisar edições anteriores do exame e pré-testes, aplicados pelo Inep, para escolher questões que seriam usados na prova real.

Teixeira chegava a pagar colaboradores para fazer pré-testes do Enem e memorizar questões desses exames. Como os participantes não poderiam sair com o caderno de prova, essa era a maneira de reproduzir as perguntas e depois organizá-las em apostilas vendidas na internet.

Em nota, a PF afirma que a atuação da corporação visa a "apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção dos dados e divulgação indevida, bem como possíveis conexões com outros delitos".

Prova mantida

Na sexta-feira, 21, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a edição do Enem 2025 não será cancelada por causa da possível divulgação indevida de questões da prova do último domingo, 16.

"Eu queria aqui tranquilizar cada um de vocês que fizeram a prova, cada um dos seus familiares, que o Enem não será cancelado", afirmou em vídeo no Instagram.