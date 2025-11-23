Após críticas a Belém, chanceler alemão se reúne com Lula e fala em voltar ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz (União Democrática Cristã) neste sábado (22). O encontro ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, onde ambos estão para participar de reunião do G20. Recentemente, o alemão fez críticas à cidade de Belém, no Pará, onde participou da COP-30, o que causou repercussão no Brasil.

A nota sobre o encontro divulgada pelo Palácio do Planalto não chega a citar nenhum tipo de retratação ou pedido de desculpas por parte de Merz, mas destaca que a dupla propôs fortalecer "a relação comercial, social, cultural e tecnológica entre os dois países" e "o multilateralismo e o papel da Organização Mundial do Comércio".

"Atendendo a convite do chanceler alemão, o presidente Lula confirmou sua viagem a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. Lula aproveitou a oportunidade para convidar Merz a realizar visita de Estado ao Brasil", destaca a nota. Merz também teria ressaltado o investimento de 1 bilhão de euros ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) lançado na COP-30.

Ao fim do encontro, Lula reuniu os presentes, incluindo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) para um cumprimento coletivo e disse: "Brasil e Alemanha: unidos para sempre".

Em suas redes sociais oficiais, Friedrich Merz publicou um vídeo com o encontro e escreveu: "Essa é a imagem que vou levar comigo de volta para a Alemanha: fortes parceiros e amigos. Dos passos de dança às especialidades locais da floresta, eu estou ansioso para minha próxima visita ao Brasil, presidente Lula."