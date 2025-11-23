Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 23 de Novembro de 2025 às 15:39

Após críticas a Belém, chanceler alemão se reúne com Lula e fala em voltar ao Brasil

Encontro ocorreu em Johannesburgo, na África do Sul, onde os líderes participaram de reunião do G20

Encontro ocorreu em Johannesburgo, na África do Sul, onde os líderes participaram de reunião do G20

Thomas Mukoya/AFP/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz (União Democrática Cristã) neste sábado (22). O encontro ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, onde ambos estão para participar de reunião do G20. Recentemente, o alemão fez críticas à cidade de Belém, no Pará, onde participou da COP-30, o que causou repercussão no Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz (União Democrática Cristã) neste sábado (22). O encontro ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, onde ambos estão para participar de reunião do G20. Recentemente, o alemão fez críticas à cidade de Belém, no Pará, onde participou da COP-30, o que causou repercussão no Brasil.
A nota sobre o encontro divulgada pelo Palácio do Planalto não chega a citar nenhum tipo de retratação ou pedido de desculpas por parte de Merz, mas destaca que a dupla propôs fortalecer "a relação comercial, social, cultural e tecnológica entre os dois países" e "o multilateralismo e o papel da Organização Mundial do Comércio".
"Atendendo a convite do chanceler alemão, o presidente Lula confirmou sua viagem a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. Lula aproveitou a oportunidade para convidar Merz a realizar visita de Estado ao Brasil", destaca a nota. Merz também teria ressaltado o investimento de 1 bilhão de euros ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) lançado na COP-30.
Ao fim do encontro, Lula reuniu os presentes, incluindo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) para um cumprimento coletivo e disse: "Brasil e Alemanha: unidos para sempre".
Em suas redes sociais oficiais, Friedrich Merz publicou um vídeo com o encontro e escreveu: "Essa é a imagem que vou levar comigo de volta para a Alemanha: fortes parceiros e amigos. Dos passos de dança às especialidades locais da floresta, eu estou ansioso para minha próxima visita ao Brasil, presidente Lula."
LEIA TAMBÉM: Após focar em fundo de florestas, Brasil mira reduzir uso de combustível fóssil

Notícias relacionadas