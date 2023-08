Lula recria o Conselho Nacional da Aquicultura e Pesca

Nesta quarta-feira (2) foi lançado o programa Povos da Pesca Artesanal, junto da assinatura que oficializou a recriação do Conselho Nacional da Aquicultura e Pesca, em Brasília, e contou com a presença de Luís Inácio Lula da Silva., situados principalmente no norte e no nordeste, através de. O ministério encarregado da pauta havia sido desativado em 2015, tendo sidoe colocado sob administração de André de Paula. A instituição fará atividades em parceria com outros ministérios, como o do trabalho e o do desenvolvimento. Entre os planejamentos, está também a formulação do Plano Nacional de Pesca Artesanal.