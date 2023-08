Migrantes na fronteira da Líbia dizem estar fugindo da Tunísia

Guardas libaneses relatam chegada de imigrantes no deserto de fronteira, no norte de Al'Assah, neste domingo (30). A fronteira da Líbia recebe diariamente dezenas de imigrantes vindos das areias que separam o país com a Tunísia. De acordo com a vigia fronteiriça, os grupos que chegam sofrem de altos graus de insolação, fome e desidratação, e relatam terem sido levados para fora do país e abandonados pelo governo tunisino. Organizações Não-Governamentais se mobilizam para ajudar os grupos, mas têm dificuldade de atender as crescentes vindas. A onda de emigração da Tunísia é grande, tendo já sido registrado fluxo de 200 pessoas tentando chegar na Itália em abril deste ano. O país já divulgou em nota que não aceitaria imigrantes retornando ao país.

