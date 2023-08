Relatora da CMPI do 8 de Janeiro desmente Magno Malta durante sessão

Nesta terça-feira (01), o ex-diretor responsável pela Abin, Saulo Moura da Cunha, afirmou que alertou pessoalmente o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula, general Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, para os riscos de invasão das sedes dos Três Poderes da República no dia 8 de Janeiro. A revelação de Cunha foi feita em depoimento a parlamentares na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques golpistas em Brasília. “Eu comecei a falar por volta das 8h no dia 8 de janeiro com o general G. Dias e a encaminhar informações que recebia, inclusive ressaltando a informação dos 105 ônibus”, afirmou Cunha. Na foto, a senadora Eliziane Gama (PSD/MA), relatora da CPMI do 8 de janeiro, ouve uma fala exaltada do senador Magno Malta (PL-ES) após desmenti-lo quanto a participação do Movimento Sem Terra (MST) na invasão dos Poderes.