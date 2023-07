IX Marcha das Mulheres Negras encerra semana temática no Rio de Janeiro

Mulheres negras de várias partes do estado do RJ tomaram conta da orla de Copacabana neste domingo (30), na 9ª Marcha das Mulheres Negras, que levou para o bairro da zona sul carioca o lema Mulheres Negras Unidas contra o Racismo, Toda Forma de Opressão, Violência e pelo Bem Viver. A manifestação foi organizada pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras (RJ) e contou com a participação de diversos coletivos ligados ao combate da desigualdade racial. O evento fechou a semana de mobilização pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho, e acontece na véspera do Dia Internacional da Mulher Africana. A escritora Maria da Conceição Evaristo, dona de uma produção literária que combate a opressão do povo negro, leu o manifesto de abertura da marcha. “Vamos ocupar uma das orlas brasileiras de maior visibilidade, é um ato de coragem e denúncia”, disse ao microfone para as presentes. Ao lado da autora, cerca de dez griôs (contadoras de histórias) carregavam uma faixa de abertura da marcha.