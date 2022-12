Lula terá 37 ministérios com divisão do Planejamento e recriação da Pesca, confirma Rui Costa

Futuro ministro da Casa Civil e governador da Bahia, Rui Costa (PT) disse neste sábado (17) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá 37 ministérios. A lista dos ministérios ainda não foi divulgada.

Costa confirmou à imprensa que será criada uma pasta para a pesca. A Economia ainda será fatiada em Fazenda, Indústria e Comércio, além de Planejamento e uma pasta específica para gestão.

Já o atual Ministério da Infraestrutura será transformado em duas pastas, uma para tratar de transporte e outra sobre portos e aeroportos.

O futuro chefe da Casa Civil disse que a escolha dos ministros não será afetada pela votação na Câmara da PEC da Transição. O presidente Arthur Lira (PP-AL) teria sinalizado a aliados que pode facilitar a aprovação da proposta se emplacar aliados em cargos do primeiro escalão do governo Lula.

O futuro chefe da Casa Civil disse que Lula tem afirmado que não irá vincular a aprovação da PEC com a escolha dos ministros.

Rui Costa disse que a futura gestão também terá o Ministério dos Povos Originários, outro para esportes e uma pasta para as mulheres. Ele ainda citou a criação do Ministério das Cidades, a partir do desdobramento do Desenvolvimento Regional.

Segundo o futuro ministro, não haverá aumento de despesas do governo para ampliar o número de ministérios. Isso porque os cargos atuais serão reformulados para acomodar o plano de Lula. Além disso, segundo Rui Costa, alguns ministérios vão compartilhar setores como de assuntos jurídicos.

"A ideia central é repetir o que a gente está chamando de Lula 2, a estrutura do segundo governo de Lula, que se encerrou em 2010", disse ele.

