Bares temáticos se preparam para transmitir final da Copa

Bares temáticos em Porto Alegre estão se preparando para transmitir o último jogo da Copa do Mundo do Catar 2022. Depois do sucesso de público – e agito – do último jogo da seleção alviceleste contra a Croácia na terça-feira (13), que deu vitória à Argentina por 3 a 0, o bar El Farol, no bairro Rio Branco, está pronto para domingo (18), quando a partida contra a França determinará o novo campeão mundial. "Não consigo nem dormir pensando nisso", afirmou Alfredo Navarro, proprietário do bar.

O El Farol está se organizando para receber mais argentinos na final. Segundo Alfredo, desde o último jogo, não param de chegar ligações do interior do Estado perguntando se ele irá transmitir o jogo. Os interessados são de Capão da Canoa, Garibaldi e Caxias do Sul. "Acho que eles estavam se sentindo sozinhos. Por isso, querem ver se acham um pedaço da Argentina em Porto Alegre para torcer no domingo", ponderou. Para comportar o aumento repentino de espectadores, o bar está se preparando para, além de abrir mais cedo, colocar mesas na calçada em frente à loja de conserto de máquinas de lavar.

"O vizinho perguntou se gostaríamos de usar o espaço. Vamos fazer uma festa, com bandeirinhas penduradas e um telão ali na calçada", disse. Alfredo, que estava pensando em ir a Buenos Aires para assistir à final decidiu ficar na Capital gaúcha depois que muitos amigos pediram para que o local se tornasse ponto de encontro, seja para festejar o tri campeonato ou para o consolo entre amigos de uma possível derrota para a França. Ele disse que pretende estar no bar já às 9h. "Vou fazer uma parrilla, um choripan", comentou. Ele, particularmente, não se importa de curtir o jogo aqui na cidade. "Amo Porto Alegre, temos uma cultura parecida. Gostamos de mate, futebol", ressaltou.

No bairro Petrópolis, outro bar inspirado no bairro La Boca, em Buenos Aires, alterou seu horário de funcionamento para receber os argentinos que desejam festejar a participação da seleção na Copa. O local vai abrir às 11h 15min. O La Boca Parrilla é todo decorado com inspirações no futebol, no Caminito e em referências culturais do país platino. Logo na entrada, uma janela colorida abriga a ilustração de Diego Maradona e Pelé abraçados. "Durante os jogos da Copa lota de argentinos aqui, bem mais que brasileiros. Em tempos normais, também recebemos grupos de argentinos que chegam para ver jogos do Boca Juniors", contou a proprietária Livia Lehugeur, que é casada com o argentino e, segundo definiu, fanático pelo Boca, Luciano Griffo.

Eles, que se conheceram na Copa de 2014, estão torcendo pelo Messi e esperam os torcedores com pratos típicos argentinos, como parrilla, entranha, chorizo, provoleta e empanadas. "Estamos bem esperançosos. Notamos que os argentinos que comparecem no bar também estão. É possível levar essa Copa", disse Livia.

No Moinhos de Vento, o POA Parrilla vai abrir mais cedo, às 11h 45min para quem quiser acompanhar o jogo da final em um dos três telões do restaurante. Apesar de ser de um proprietário brasileiro, o bar é todo decorado com bandeiras argentinas e o cardápio também é de inspiração do país vizinho.

Em Porto Alegre, a proximidade com a Argentina faz com que a cidade tenha mais opções de bares daquele país. No entanto, também há opção para os que preferem assistir ao jogo torcendo pela França. O café La Cabane irá abrir para transmitir o jogo. "Vamos ter telão e comidas típicas francesas", revelou o proprietário, Thibaud Barbier.

Até quem só torcia pelo Brasil se rendeu à grande final entre França e Argentina. No Canto Bar, que, no início da Copa, fechou a rua com bandeirinhas do Brasil, o jogo será transmitido e o local estará aberto desde às 11h. "A gente queria Copa todo ano! Mas já que não tem como, vamos aproveitar tudo isso até o finalzinho... como se fosse o primeiro jogo!", escreveram na conta do Instagram.