EUA anunciam suspensão de vistos para cidadãos de Gaza, que segue sob ataque de Israel

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado (16) a suspensão de todos os vistos de visitante para indivíduos da Faixa de Gaza enquanto conduz "uma revisão completa do processo e dos procedimentos usados para emitir um pequeno número de vistos temporários médico-humanitários nos últimos dias".

Os EUA emitiram mais de 3.800 vistos de visitante B1/B2, que permitem que estrangeiros busquem tratamento médico no país, para portadores do documento de viagem da Autoridade Palestina, de acordo com uma análise dos números mensais fornecidos no site do departamento. Destes, 640 foram emitidos em maio -último mês com dados atualizados.

A decisão de suspender a concessão de vistos ocorre depois que Laura Loomer -ativista de extrema direita, conhecida por comentários racistas e homofóbicos, e aliada do presidente Donald Trump- disse nas redes sociais, nesta sexta, que "refugiados palestinos" supostamente entraram nos EUA neste mês, contrariando a narrativa oficial do governo.

A declaração de Loomer gerou indignação entre alguns republicanos. O deputado Chip Roy, do Texas, afirmou que investigaria o assunto e o deputado Randy Fine, da Flórida, fez coro à ativista e descreveu a questão como um "risco à segurança nacional".

A nova decisão do governo Trump ainda faz eco a suspensão semelhante feita por parte da França, que pausou um programa de acolhimento de palestinos que fogem da guerra entre Israel e o Hamas. A ação francesa permanecerá em vigor enquanto as autoridades investigam uma estudante palestina de 25 anos que foi acusada de fazer comentários antissemitas online -ela tinha uma bolsa de estudos na cidade de Lille, no norte do país. Ainda não está certo por quanto tempo a suspensão americana deve permanecer.