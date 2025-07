França vai reconhecer Estado da Palestina, no maior revés diplomático para Israel

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (24), que a França reconhecerá o Estado da Palestina."Fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que reconheceremos o Estado da Palestina", escreveu ele na rede social X.Macron ainda afirmou que fará um anúncio solene na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. O presidente francês pediu pela implementação imediata de um cessar-fogo, a liberdade todos os reféns e fornecimento de ajuda humanitária maciça à população de Gaza."Devemos também garantir a desmilitarização do Hamas e proteger e reconstruir Gaza. Por fim, devemos construir o Estado da Palestina, garantir sua viabilidade e garantir que, ao aceitar sua desmilitarização e reconhecer plenamente Israel, ele contribua para a segurança de todos no Oriente Médio", acrescentou a postagem."Nós venceremos a paz", finalizou Macron.