Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Como a semana começa com a presença de uma massa de ar seco e frio, a segunda-feira será marcada pela presença do sol por todo o Rio Grande do Sul. Em alguns pontos, o sol aparece na companhia das nuvens, mas associado ao tempo seco. Tudo indica que será um dia com característica de meia estação. A segunda-feira começa fria - nada tão rigoroso - em todas as regiões, com destaque para Sul, Campanha e Serra. Porém, a tarde será agradável justamente pela presença do sol.

Porto Alegre

A segunda-feira começa com a presença do ar seco e frio na Capital, que será marcada por sol e nuvens. Em relação à temperatura, o dia será de meia estação, ou seja, apesar de começar um pouco frio, terá uma tarde agradável e com a gradual elevação das temperaturas.