Programa olímpico de Los Angeles 2028 amplia futebol feminino, boxe e natação

A Olimpíada de Los Angeles 2028 terá mais eventos valendo medalhas e maior destaque para as mulheres, informou o Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira (9). O programa olímpico da próxima edição dos Jogos terá mais times no futebol feminino, uma nova categoria para as mulheres e mais provas de 50 metros na natação.

A lista de modalidades foi atualizada nesta quarta após aprovação do Conselho Executivo (CE) do COI. O programa da próxima Olimpíada terá 351 eventos valendo medalha, 22 a mais que os Jogos de Paris-2024. O número de atletas, porém, vai se manter o mesmo: 10.500. As mulheres serão maioria, 5.333, enquanto os homens ficarão com 5.167 vagas.

O programa de Los Angeles-2028 terá cinco modalidades a mais, que são escolhidas pela própria sede: beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash. Estes esportes vão acrescentar 322 atletas mulheres e 376 homens. Além disso, seis eventos mistos foram adicionados aos Jogos. No total de 351 eventos, há 161 femininos, 165 masculinos e 25 mistos.

Em comunicado, o COI destacou que, pela primeira vez na história, todos os esportes coletivos vão contar ao menos com o mesmo número de times femininos e times masculinos. Isso será possível porque o polo aquático ganhou duas equipes entre as mulheres. Serão 12 times para cada gênero.

No futebol, as mulheres terão uma "virada" sobre os homens e serão maioria. Também pela primeira vez, o torneio feminino terá mais seleções que o masculino: serão 16 contra 12. Em Paris-2024, os números foram invertidos, em favor da disputa envolvendo apenas homens.

No boxe, uma nova categoria vai integrar as disputas femininas. Assim, haverá o mesmo número de disputas para cada gênero. Entre os eventos mistos, ganharão esta disputa as seguintes modalidades: tiro com arco, atletismo (revezamento misto 4x100m), golfe, ginástica, remo costal beach sprint e tênis de mesa.

As modalidades que contarão com mais eventos valendo medalhas são natação, remo e escalada. Dentro da piscina, haverá o acréscimo das provas de 50m costas, borboleta e peito tanto no masculino quanto no feminino. No remo, as provas de solo feminino (CW1x), solo masculino (CM1x) e double sculls misto (CX2x) farão sua estreia no costal beach sprint.

Na escalada, as disputas de boulder e guiada serão separadas, valendo cada um medalhas. E, no basquete 3x3, o evento foi ampliado para contar com 12 equipes por gênero.