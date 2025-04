Confira os adversários da dupla GreNal pela 3ª fase da Copa do Brasil

Na tarde desta quarta-feira (9), na sede da CBF, foram sorteados os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil. O sorteio contou com a participação de clubes que ainda não haviam disputado as fases iniciais da competição, sendo esses os participantes da atual Libertadores da América e Santos, Cruzeiro, Paysandu e CRB. Os jogos acontecerão entre os dias 30 de abril e 21 de maio e contam com o ingresso do VAR.

A dupla Gre-Nal conheceu os seus respectivos adversários. O Grêmio enfrentará o CSA-AL, com o primeiro jogo acontecendo no estádio Rei Pelé, em Alagoas. A volta será com o mando tricolor, na Arena. Do outro lado, o Inter duela com o Maracanã-CE, primeiramente no Beira-Rio, com o jogo de volta no estádio Almir Dutra, na cidade de Maracanaú.

O jogo contra o modesto time cearense marca a estreia do Colorado na competição. Isto porque, o time de Roger Machado ingressou automaticamente na 3ª fase por conta da participação na Libertadores. Já os gremistas dão sequência na campanha que acumula classificações nos pênaltis sobre o São Raimundo-RR e Athletic, nas duas fases iniciais.

Os demais enfrentamentos são (os primeiros citados decidem em casa): Vasco x Operário-PR, Aparecidente-GO x Fluminense, Bahia x Paysandu-PA, Capital-DF x Botafogo-RJ, Fortaleza x Retrõ-PE, Athlético-PR x Brusque-SC, Palmeiras x Ceará, Atlético x Maringá-PR, Flamengo x Botafogo-PB, Naútico x São Paulo, Vila Nova-GO x Cruzeiro, CRB-AL x Santos, Corinthians x Novorizontino-SP e Bragantino x Criciúma.