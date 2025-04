Cemaden alerta para risco moderado de inundações na região de Pelotas

Em informe publicado na madrugada desta quinta-feira (10) pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o órgão apontou risco hidrológico moderado nas regiões de Pelotas e Porto Alegre, além da região de Criciúma, em Santa Catarina.

O alerta se deve, segundo o centro, “à previsão de acumulados de chuva principalmente pela manhã, com possibilidade de pancadas de intensidade moderada a forte em curto espaço de tempo, agravadas por rajadas de vento no RS, com potencial para deflagrar enxurradas, alagamentos de áreas urbanas rebaixadas e/ou inundações pontuais em córregos urbanos”.

No caso da Defesa Civil estadual, o informe inclui status de alerta e atenção, abrangendo também a região de Pelotas, a Costa Doce e todo o Litoral Gaúcho. Segundo o órgão, o risco é de "cheias em arroios e rios menores, alagamentos em perímetros urbanos, enxurradas e movimentos de massa em regiões com grandes declividades", ou seja, prevendo a possibilidade de deslizamentos de terra.

Precipitação em Pelotas foi de 100mm nos últimos dois dias

Segundo o site da prefeitura de Pelotas, a precipitação dos últimos dois dias chega a 100 mm, em medição feita na manhã desta quinta. Conforme o texto, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) “mantém equipes de drenagem em atuação nas sete casas de bombas do município para dar vazão às águas conduzidas pelos canais”.

A Defesa Civil do município também manteve plantão durante toda a madrugada, com atenção especial aos casos recorrentes: Laranjal, Areal com as Três Vendas, Cohab Lindoia, Av. São Francisco de Paula, e casas à beira de sangas. Na zona rural, conforme a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a situação permanece sob controle, sem registros de quedas de pontes ou interrupções nas vias.

estabelece situação de emergência Na última semana, o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni (PT), assinou o Decreto nº 7.013/2025, queno município, buscando facilitar ações preventivas e protetivas diante de chuvas intensas. A medida considera o colapso no sistema de drenagem em pontos da cidade durante os últimos eventos climáticos adversos, além dos danos causados à infraestrutura, mobilidade urbana, segurança pública e saúde da população. Segundo o site da prefeitura, “o processo de contratação de equipes e maquinários está em fase de cotação de preços”.

Rio Grande transferiu abertura do Festimar para sexta-feira

Já em Rio Grande, segundo a Defesa Civil municipal, da segunda-feira (7) até a manhã de quinta, o acumulado de chuvas foi de 87mm, também com a ocorrência de ventos que alcançaram a velocidade de 47 km/h durante a madrugada de quinta. Segundo a Sala de Situação da Defesa Civil, a quantidade de chuva esperada para as próximas 24 horas é de 13,7 mm.

abertura do Festival do Mar (Festimar) Por conta das condições do tempo em Rio Grande, a, que ocorreria nesta quinta-feira, foi adiada para a sexta-feira (11), às 12h.

O site da prefeitura também informou que as equipes operacionais do município atenderam a mais de 70 chamados da população desde segunda, com ocorrências que incluem árvores caídas, postes com risco de queda, problemas com a fiação elétrica, destelhamento de residências e vistoriamento de ruas alagadas. Ninguém está desalojado na cidade.