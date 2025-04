Abertura do Festimar em Rio Grande é adiada para sexta-feira

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (9) no prédio da Câmara do Comércio, a presidente da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) Rio Grande/São José do Norte, Letícia Vanzelote, anunciou o adiamento do início do Festimar 2025, por questões de segurança, após consultas à situações meteorológicas. Com a alteração, o evento então será realizado de 11 a 21 de abril.

De acordo com a entidade, a decisão foi tomada de forma preventiva, com o objetivo de garantir o bem-estar do público, expositores, artistas e equipes envolvidas na realização do festival. O evento terá início a a partir do meio dia de sexta-feira (11). com a cerimônia de abertura às 20h. Logo após, acontece o show do apresentador Pedro Ernesto Denardin.

previsões anunciadas pela Defesa Civil estadual no início da semana podendo atingir os 80 km/h na região Costeira, e o mar fica agitado. Segundo as, entre esta quarta (9) e quinta-feira (10), haverá instabilidade na região Sul do RS, incluindo o litoral, com chuva moderada a pontualmente forte e persistente, acompanhada de eventuais trovoadas e alagamentos. Nessas áreas, são esperados acumulados entre 15 e 40 mm por dia. Há condições para rajadas de ventos entre 50 e 70 km/h na metade Sul do Estado,, e o mar fica agitado.

Em função da mudança, o show de Duca Leindecker, inicialmente marcado para quinta-feira (10), passa para o dia 21 de abril, no encerramento do festival.

O Festival do Mar (Festimar) será sediado em Rio Grande, e conta com diversas atrações gratuitas de cunho local, regional e nacional, que acontecem em dois palcos. Além disso, o evento conta com uma feira de Comércio e Serviços, entre a Alfândega e a Praça Xavier Ferreira, das 12h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 11h às 23h aos sábados, domingos e feriados, com entrada gratuita. O Festimar também terá aberta, durante todo o evento, uma quadra de beach tennis, na rua Francisco Campello.