Sul do RS terá vento e chuva volumosa durante a semana, alerta Defesa Civil

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil estadual alerta para a possibilidade de evento severo, com chuva forte e volumosa, e descargas elétricas na região Sul e todo o Litoral gaúcho.

O informe, divulgado no site do governo do Estado na segunda-feira (7), cita entre as regiões atingidas o Oeste, parte da Campanha, Centro, Sul e Costa Doce, e para rajadas de vento podendo pontualmente chegar aos 80 km/h no Sul, Costa Doce, e Litoral Sul e Médio.

Durante a segunda, atuou sobre o estado um sistema de baixa pressão que, combinada ao fluxo de umidade, favoreceu as condições para para tempo instável em grande parte do território gaúcho, com chuva forte e persistente acompanhada de rajadas de vento pontualmente fortes (50 e 80 km/h) associadas às instabilidades, descargas elétricas e alagamentos.

Nesta terça-feira (8), o sistema de baixa pressão permanece contribuindo nas condições de tempo instável em parte do Estado, com chuva forte e persistente, descargas elétricas, alagamentos, rajadas de vento entre 50 e 80 km/h e temporais isolados. Os acumulados podem ultrapassar os 100 mm/dia em áreas da região Sul, Litoral Sul e Médio. Nas demais regiões os acumulados serão inferiores a 30 mm/dia, e o mar fica agitado.

Na quarta-feira (9), as instabilidades seguem atuando no Sul, Costa Doce, Litoral Norte e Médio, com chuva moderada a pontualmente forte e persistente, acompanhada de eventuais trovoadas e alagamentos. Nessas áreas, são esperados acumulados entre 15 e 40 mm por dia. Há condições para rajadas de ventos entre 50 e 70 km/h na metade Sul do Estado, podendo atingir os 80 km/h na região Costeira, e o mar fica agitado.

A tendência é que, na madrugada de quinta-feira (10), ainda sejam esperadas chuva moderada a forte, de forma persistente em todo o Litoral e Costa Doce, devido ao aporte de umidade vinda do oceano para o continente. Os acumulados variam entre 15 e 40 mm/dia, e as rajadas de vento devem atingir valores entre 40 e 60 km/h, e o mar permanece agitado.

Ao final deste aviso, os volumes acumulados de chuva podem atingir entre 150 e 200 mm nas regiões Sul, Oeste, parte da Campanha, Norte e em todo o Litoral. Nas demais áreas, os volumes previstos ficam entre 30 e 90 mm no período.

Ventos na praia do Cassino atingiram 65km/h

Após um acúmulo de 37mm de chuvas ao longo da segunda-feira, a prefeitura de Rio Grande está monitorando o clima na cidade. Segundo informações do site da administração municipal, os ventos alcançaram a marca de 65 km/h, em especial na praia do Cassino. A expectativa agora é de redução da intensidade da chuva e dos ventos durante o dia, mas com retorno de maior volume de precipitação na parte da noite.

Até terça, a prefeitura havia recebido apenas um chamado, referente à queda de parte de uma laje na Vila Maria. A equipe da Defesa Civil esteve no local para prestar atendimento e realizou a entrega de lonas aos moradores para a cobertura da peça atingida, que fica sobre a cozinha.

Apesar do registro de alagamentos pontuais em algumas vias, informa a prefeitura, o cenário é considerado “dentro da normalidade”, com impactos menores do que o constatado durante as últimas chuvas.