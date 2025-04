Novo voo da Latam de Pelotas a Guarulhos ampliará movimento do aeroporto em 50%

A nova rota direta entre Pelotas e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, operada pela Latam, teve sua estreia nesta segunda-feira (7) às 18h50min. A nova operação deve aumentar em 50% a circulação de passageiros no aeroporto de Pelotas, conforme estimativas da CCR Aeroportos, que controla a operação do terminal, e consolidar o terminal como uma alternativa viável de conexão com o principal hub aéreo do país.

A expectativa da CCR é de que até 120 mil passageiros utilizem a nova rota por ano. A operação da Latam, que se soma aos dois voos semanais para Campinas e quatro para Porto Alegre, operados pela Gol, praticamente dobra o número de assentos disponíveis, comparado à malha anterior.

Nesta segunda-feira, chegaram da cidade paulista a Pelotas um total de 105 passageiros. Em direção a São Paulo, decolaram 86 pessoas, após uma breve cerimônia para marcar o voo inaugural, com a presença de representantes da CCR e da Latam, e a distribuição de brindes comemorativos aos passageiros.

De acordo com o gerente do aeroporto João Simões Lopes Neto, Vinicius Bueno, a demanda pela rota foi confirmada com base no desempenho do aeroporto em 2023. “A Latam operou aqui com uma malha contingencial naquele período, viu que o aeroporto tinha capacidade e que o mercado é potencial. Essa operação atual é resultado desse aprendizado e dos estudos de mercado que vieram depois”, afirma. O trânsito no aeroporto para voos comerciais entre agosto e outubro, como alternativa ao fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre, também corroborou para reforçar essa tendência.

LEIA TAMBÉM: Setor de silvicultura mira expansão de 100 mil hectares no RS

Com a nova frequência, o terminal passa a operar voos diretos para Guarulhos com decolagens às segundas, quintas e sextas-feiras. A entrada da Latam permite maior conectividade com destinos nacionais e internacionais, já que Guarulhos é o principal ponto de conexão aérea do país com o exterior.

140 passageiros, substitui parcialmente a lacuna deixada pela suspensão dos voos da Voepass A aeronave utilizada pela Latam, da linha Airbus A319, com capacidade para aproximadamente, substitui parcialmente a lacuna deixada pela, que operava em parceria com a própria Latam via Florianópolis. “Mesmo com a saída da Voepass, a população vai contar com mais assentos disponíveis. Uma empresa operava com cerca de 70 lugares, e agora são 140”, explica o gerente.

Bueno aponta que a movimentação no aeroporto de Pelotas tem crescido de forma consistente desde que a CCR assumiu a administração do espaço, há três anos. Mesmo antes da nova rota, o terminal já registrava entre 8 mil e 9 mil passageiros por mês. A expectativa é que esse número aumente de forma expressiva com a nova malha.

Além do aumento na movimentação, o gerente pontua que a infraestrutura do aeroporto passou por melhorias recentes que incluem climatização, novos assentos e modernização dos fluxos de embarque. “Nos preparamos com reforço de equipes, protocolos de limpeza e ajustes operacionais para oferecer uma experiência ainda melhor ao passageiro”, afirma Bueno.

O gerente ressalta que o aeroporto de Pelotas tem capacidade para atender até 14 operações diárias e comportar até três aeronaves simultaneamente. Isso abre espaço para futuras expansões, caso a demanda continue crescendo.

O novo voo da Latam representa não apenas uma resposta a uma demanda reprimida, mas também uma aposta na consolidação de Pelotas como um polo de conexão regional. Para os passageiros, a novidade significa mais opções, comodidade e acesso direto ao principal centro de conexões aéreas do país.