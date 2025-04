La Buena Moza apresenta nova peça 'Dementes' no Multipalco Eva Sopher

O grupo argentino La Buena Moza chegará à cidade de Porto Alegre pela primeira vez em 2025, trazendo seu mais novo espetáculo Dementes. O show conceitual terá duas sessões no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (praça Mal. Deodoro, s/n), nesta sexta-feira (11) e sábado (12), sempre às 20h. Em sua narrativa, a peça teatral acompanha a trama de um conjunto de neurônios que decidem se rebelar contra o cérebro, cansados de ser manipulados por ele. Através das encenações do coletivo, as novas queixas e os pensamentos das personagens ganham vida, criando uma trama simultaneamente atraente e fora do comum. Os bilhetes para a apresentação custam entre R$ 40,00 e R$ 120,00, e estão à venda no site do Theatro São Pedro. Também é possível adquirir ingressos presencialmente no dia das sessões, na bilheteria do Multipalco.