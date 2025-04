Foton produzirá caminhões em fábrica da Agrale em Caxias do Sul

De Caxias do Sul



O primeiro caminhão a sair da linha de montagem localizada nas dependências da planta fabril da Agrale, em Caxias do Sul, o semileve Aumark S 315, representa um marco histórico e de importância mundial para a Foton: é o veículo comercial de número 12 milhões produzido pela marca desde sua fundação na China, em 1996. “A montagem em solo brasileiro deste veículo marca o início das operações em Caxias do Sul e comprova a importância estratégica que a Foton dá ao Brasil e ao seu mercado de transportes”, afirmou Fábio Pontes, diretor de operações da Foton no Brasil.

O Aumark S 315 foi escolhido para essa ocasião por ser um dos mais novos lançamentos da Foton no Brasil. Com peso bruto total de 3,5 toneladas, motor Cummins, transmissão ZF, alta tecnologia embarcada e disponível nas versões manual e automatizada, o semileve começou a ser vendido no País no segundo semestre de 2024. “É um caminhão versátil e eficiente que, recentemente, se juntou ao médio Aumark S 1217 e aos leves Aumark S 715 e Aumark S 916, comercializados pela Foton no Brasil desde 2023 e que também serão montados em Caixas do Sul”, adiantou.



A Foton é também a primeira montadora do mundo a atingir 12 milhões de veículos comerciais fabricados em menos de 30 anos. Fundada em agosto de 1996, alcançou a marca de 1 milhão de unidades produzidas em 2004. Em 2021, atingiu os 10 milhões de veículos comerciais produzidos. E, agora, 28 anos e sete meses após sua fundação, chega aos 12 milhões de veículos fabricados. “É um recorde que mostra a alta capacidade produtiva da Foton, que pode fabricar mais de 700 mil unidades por ano. O Brasil faz agora parte do nosso gigantesco complexo fabril”, assinalou.



