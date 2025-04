Trem do Pampa, em Livramento, abre datas extras para a Páscoa

O Trem do Pampa, atração turística de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, terá datas extras de saída programadas para o feriado prolongado de Páscoa. Será possível adquirir bilhetes para o passeio nos dias 18 e 21 de abril, respectivamente sexta-feira santa e Tiradentes.

Normalmente, segundo a assessoria de imprensa da Giordani, empresa que administra o roteiro, o trajeto do Trem do Pampa costuma ocorrente somente aos fins de semana.

O passeio é realizado nos moldes do passeio de Maria Fumaça de Bento Gonçalves. No caso do Pampa, o “tour” destaca a beleza natural da região, e no trajeto é possível visualizar o cartão postal da cidade, o Cerro de Palomas. Durante 20 quilômetros de percurso, o passageiro conhece a história, a cultura e as tradições locais.

LEIA TAMBÉM: Presidente da Apatur defende profissionalização do turismo rural na Campanha

Apresentações artísticas, com clássicos da música gaúcha e uruguaia, acontecem a bordo do trem, que também oferece degustação de vinhos e sucos produzidos na Almadén, uma das várias vinícolas que atuam na Campanha gaúcha. Dentro do roteiro, a vinícola recebe os passageiros em sua unidade local, onde promove um tour e degustação de novos rótulos, além da visita para compras em um free shop de vinhos brasileiros.

As saídas do Trem do Pampa acontecem às 8h30, 9h, 13h30 e 14h, e os bilhetes custam R$ 159,00 (crianças até 5 anos, no colo, são isentas) por pessoa e incluem viagem de trem, transfer rodoviário, degustação a bordo e visita à vinícola.

Até o dia 30 de junho, moradores de Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, que ainda não conhecem o passeio, têm direito a um preço promocional de R$ 67,50. Para obter o ingresso mais barato, é obrigatório apresentar comprovante de residência recente no momento da aquisição do bilhete, que pode ser feita na Central de Vendas (54) 3455 2788, via WhatsApp, ou diretamente na Estação de Sant’Ana do Livramento na Rua Ten. Aníbal Benévolo, 198 – bairro Divisa.